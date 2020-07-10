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10/07/2020 17:24

【企業盈警】茂宸集團（２７３）中期業績轉盈為虧

　　《經濟通通訊社１０日專訊》茂宸集團（００２７３）預期，截至２０２０年６月底止六個
月業績轉盈為虧，虧損約３０００萬元，而２０１９年同期錄得盈利約９０６５﹒４萬元。
　　預期虧損主要由於集團私人銀行業務因收購後的內部重組導致非經常性運營成本提高而錄得
之虧損；因疫情實施的旅遊限制及保持社交距離措施，導致內地客戶減少，令集團提供醫療及實
驗室服務的收入及利潤下跌；及集團借貸業務由於延遲償還貸款本金而導致的財務資產就預期信
貸虧損之減值虧損。（ｊｏ）

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