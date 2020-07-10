《小傳日記》中資急撤退，魚缸齊散水；缸友拋貨急，牛熊線再失

《小傳日記》花旗國又再爆發多一輪更凶猛疫情，「孖屐」都觀望各州政府會唔會因此再度

收緊隔離措施，甚至封城。不過侵侵已經表明立場，話唔贊成再次暫停經濟活動，皆因花旗國經

濟無辦法再承受呢個打擊。美股個別發展，道指隔晚跌逾３００點，但納指就繼續跑贏，再創收

市新高。而中港魚缸都爆升左咁多日，係時候唞唞。香江魚缸低開２７８點，跌幅都曾經收窄至

７２點，高見２６１３７點全日高，不過隨住Ａ場愈插愈深，魚缸都向下尋底。

之後有消息話本地再多３０宗確診個案，莎莎（００１７８）同港鐵（０００６６）都有員

工確診，連教育局都叫學生們提早放暑假，嚇到缸友急急腳拋貨，午後恆指插低逾６００點，低

見２５５７０點，尾市輕輕抽起，埋單仍然跌４８２點或下跌１﹒８４％，報２５７２７。主板

成交１９４５﹒６９億元，少近６巴仙。國貨報１０５４１，下跌２４０點或跌逾２巴仙。

神州Ａ場齊齊跳水，上證綜指報３３８３，跌６７點或跌近２巴仙，；深證成指報１３６７

１，跌８３點或跌近１巴仙。兩市合共成交１６１２５億人仔，雖按日減少近７巴仙，但仍連續

第五日成交超過１﹒５萬億銀人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）回吐近２巴仙，報３６﹒４銀；生發發（００３８８

）跌近２巴仙，報３６３﹒８銀；ＱＱ（００７００）插低近３巴仙，報５４６﹒５銀 ；中移

動（００９４１）潛水近３巴仙，報５４﹒９銀；ＡＩＡ（０１２９９）跪低近２巴仙，報７５

﹒１銀。



＊抽退券商齊跳水，憂花旗制裁內銀唔聚財＊



中資券商佬方面，國家隊水喉同上市公司大股東係股市高位抽走套現，搞到券商股集體跳水

。光大證券（０６１７８）碌低逾９巴仙，報９﹒６９銀；中信証券（０６０３０）跌低近４巴

仙，報１９﹒４６銀；中信建投（０６０６６）潛水近４巴仙，報１２銀；ＨＴＳＣ（０６８８

６）跌落逾３巴仙，報１５﹒４８銀；神州銀河（０６８８１）跪低逾６巴仙，報５﹒４４銀。

內銀方面，外電引述消息人士話，四大神州國有銀行因為擔心花旗國會因為國安法而被制裁

而度定應變措施。最壞嘅情況係中行（０３９８８）或者工行（０１３９８）會被禁止以用花旗

銀嚟結算，拖累內銀佬表現。中行插低逾１巴仙，報２﹒８１銀；工行（０１３９８）潛水近２

巴仙，報４﹒９９銀；農行（０１２８８）滑近３巴仙，報２﹒９６銀；建行（００９３９）挫

近２巴仙，報６﹒３９銀。



＊大立光保守手機佬就唞，孖屐又跳水阿里向下隊＊



據彭博引述券商報告稱，台灣手機設備製造龍頭大立光的管理層近日指出，對短期業務出貨

量保守，疫情下客戶大多已削減八月份訂單，受行業龍頭嘅負面消息拖累，手機設備佬普遍走低

。舜宇光學（０２３８２）跌親４巴仙，報１４１﹒４銀；丘鈦科技（０１４７８）跳水逾３巴

仙，報１２﹒０２銀；富智康（０２０３８）軟１巴仙，報０﹒９３銀；瑞聲科技（０２０１８

）碌低近３巴仙，報５９﹒８銀；比亞迪電子（００２８５）跌唔夠１巴仙，報２２﹒１銀。

個市咁差，近期熱炒嘅「港版納指股」，新經濟佬都要跳下水。美團點評（０３６９０）創

新高後跌近１巴仙，報２０８﹒２銀；阿里巴巴（０９９８８）蒸發逾２巴仙，報２５５﹒４銀

；遭股東配售嘅阿里健康（００２４１）插水近６巴仙，報２２﹒２銀；京東（０９６１８）漏

氣跌逾２巴仙，報２６０﹒４銀；小米（０１８１０）今日曾經重返１７銀家鄉，收市跳兩格，

報１６﹒８８銀。





＊確診不停升石油佬驚青，新股有熱度開心飛高高＊



油佬方面，花旗國上日新增肺炎病例再創單日高！國際油價急挫拖低「三桶油」都齊齊跪低

。中石油（００８５７）插低近４巴仙，報２﹒７６銀；中石化（００３８６）撻低逾２巴仙，

報３﹒４１銀；中海油（００８８３）跪低逾１巴仙，報８﹒６７銀；中石化冠德（００９３４

）碌低近９巴仙，報３﹒６３銀；中海油田（０２８８３）蒸發逾２巴仙，報６﹒８１銀。

而今日亦有七隻新丁登場，大部分都叻仔跑嬴魚缸！以招股價嚟計，有兩隻衝上超過１倍，

包括歐康（０１４７７）飛高逾１５２巴仙，報３７銀；思摩爾國際（０６９６９）衝高１５０

巴仙，報３１銀。而其他新股都起哄，永泰生物（０６９７８）彈高近４１巴仙，報１５﹒４８

銀；虎視傳媒（０１１６３）飛起逾２４巴仙，報１﹒０７銀；正榮服務（０６９５８）炒高逾

２３巴仙，報５﹒６銀；綠城管理控股（０９９７９）上到３０巴仙，報３﹒２５銀。而唯一嘅

創仔股中國蜀塔（０８６２３）就曳曳跳落近２８巴仙，報０﹒２１７銀。周末愉快，請請！



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