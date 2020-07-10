【理財專題】收息股「末落」，政府年金成老友記食長糧首選

《環富通基金頻道記者羅駿豪１０日報道》香港年金（下稱公共年金）推出兩年，投保金額

上限已由最初的１００萬元，增至目前的３００萬元。繼匯控（００００５）渣打（０２８８８

）被撤派息，內銀股亦被要求「讓利」，股票息率前景每況愈下。適逢今年起年金申請資格由６

５歲降至６０歲，作為一項終身保證月月現金「落袋」的計劃，公共年金為退休人士提供在定存

、股票投資以外，一項不俗的收息選擇。



＊終身保證每月「出糧」＊



就如銀行向業主提供按揭後每月還款，公共年金的運作剛好相反，老友記將部分積蓄投入年

金計劃後，他們一個月後開始即可以有可靠、穩定的收入，直至百年歸老，讓他們早日為退休生

活造好財務安排，安心地享受退休生活。

去年９月底卸任金管局總裁的陳德霖，最近接受按證公司電子雜誌《ＡＭＩＧＯＳ》訪問時

透露，即使自己享有政府長俸，但仍於退休後即投保公共年金，形容每月定期獲取年金「感覺既

美妙又踏實」。

公共年金由香港年金公司承保，當開始時繳付一筆整付的保費後，只要保單仍然生效，保證

每月年金金額，會在有生之年維持不變，申請計劃無須身體檢查。目前公共年金的內部回報率（

ＩＲＲ），約４％左右，，比市面上不少投資，例如定存、甚至銀色債券和收息股更佳，而且年

金的派發是保證的，收息股的派息是沒有保證。即使大藍籌以往的派息十分穩定，一旦經濟逆轉

，隨時可以不派息，今年肺炎疫情正好反映了這一點。再計及股價因派息減少而下跌，最終的Ｉ

ＲＲ更會十分波動。



＊設保證條款，保證期內可申３０萬醫病＊



公共年金「最美妙之處」，在於有保證條款。保證期從保單的保費起繳日開始，直至根據保

單支付的累積年金金額達到已繳保費的１０５％為止。一旦受保人於保證期內身故，受保人的指

定受益人將可繼續每月收取餘下年金，直至保證期完結。所以計劃是保本產品，除非提早退保，

則未必能取回所有本金。

保證期因申請人性別和年齡而異，各有不同。以６０歲和７０歲為例，６０歲的保證期分別

為男性２０６個月（約１７﹒２年），和女性２２４個月（約１８﹒７年）；７０歲男女的保證

期分別為１６１個月（約１３﹒４年），和１８０個月（１５年）。

另一方面，於保證期內，投保人可申請「醫療和牙科開支特別款項提取」，用以支付在香港

進行，或將會進行的醫療和牙科治療及╱或檢驗，而衍生的預計的醫療和牙科開支。此特別款項

提取只可在受保人有生之年申請使用一次，最高可提取金額為：



（１）已繳保費的５０％；或



（２）已繳保費金額（須扣除直至特別提取申請被接納當日已派發的累積保證每月年金金額）；



以較低者為準。



此特別款項提取，在受保人有生之年所有公共年金保單下的總提取金額上限為３０萬元。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

