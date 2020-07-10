【基金專題】美世：年金提供多一個選擇，讓退休人士分散組合風險

《環富通基金頻道記者伍賜好１０日報道》公共年金由香港年金公司承保，當開始時繳付一

筆整付的保費後，只要保單仍然生效，保證每月年金金額，會在有生之年維持不變。

美世財富及投資業務亞洲區董事總經理兼合夥人李子恩接受《環富通基金頻道》訪問時表示

，公共年金在港推出的時日不太久，仍需要不斷的推廣和教育，才會提升港人對年金產品的認識

和興趣。她坦言，華人始終不習慣將一大筆資金交托給人管理，總是喜歡自己去做投資。不過，

據一些調查顯示，經常參與短線投資的投資者的回報，往往較長期投資的為低。因為短線投資涉

及心理質素、市場波動等複雜因素，是不容易掌握的，很容易失利。

她表示，公共年金可提供多一個產品，讓退休人士可分散投資組合的風險。對於長者而言，

則宜於選擇風險較低的組合產品，如收息股、高投資級別債券、定期存款、年金或逆按揭。但不

建議投資外幣，因其存在的風險高。



＊公共年金內部回報率不低，是個好選擇＊



李子恩說，在這個低息年代，我們正努力尋找高回報產品。但今天，連匯豐等英國和美國銀

行都破天荒的暫停派息，似乎投資者對高息股的定義要重新審視。不過，她認為，長者的承受能

力較低，不建議將生活錢用來博，只宜將閒置資金參與長線投資。故此，不要嫌棄高評級債券和

定存的利息較低，而轉移選擇高息股債等，特別是在現時較差的經濟環境下，低評級債券存在的

違約風險不低。

事實上，公共年金是其中一個好的選擇，因其內部回報率（ＩＲＲ）不低，目前約４％，相

比定存和銀債，甚至比內銀股更佳。不過，隨著環球利率低企，不排除日後香港年金公司或市場

其他年金產品會因應市場環境，而調節內部回報率。

李子恩指，對於比較富裕的長者，可選擇私募投資，因其門檻較高，不是中產人士的選擇。

由於公共年金具承傳功能，即使長者在購買年金後不久便身故，亦毋須擔心會失去投保費，投保

費餘額一筆過發放予受益人。



＊不要只著眼表面優惠，要清楚產品細則＊



李子恩解釋，年金的好處是，即使當你年老時已經用完所有積蓄時，每月仍可以收取年金去

應付生活費開支，直至終老。但是，市面上的年金未必一定保至終老，有些只保到指定的年齡，

如１００歲等等。因此，長者在購買市面上的年金時，必需清楚計劃的詳情。事實上，自政府推

出年金計劃後，市面上亦推出不少較為優惠的年金產品，不過，不要只著眼表面優惠，亦要看清

楚計劃的細則。

她又提醒長者，在購買年金時，必需考慮本身的財政狀況，不能將全部現金購買年金，要預

留現金以應付不時之需，長者的最大開支，很多時是醫療費用，這些開支金額通常不是細數目。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

