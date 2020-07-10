《股市一周》疫情反彈兼Ａ股回吐，港股先升後回全周仍漲３５４點



《股市一周》港股本周開局造好，受中美經濟數據強勁刺激，加上Ａ股交投旺盛，港股突破

兩萬六並企上２５０天牛熊線，惟其後本港疫情反彈，令市場氣氛轉謹慎，本周後段即急回落，

全周於牛熊線反覆。

周一（６日），中美經濟數據造好，香港６月ＰＭＩ亦回升至逾兩年高，加上Ａ股交投旺盛

，港股一路猛漲，最終收報２６３３９點，升９６６點，重上２５０天牛熊分界線。全日主板成

交逾２５００億元，創逾兩年來最大單日主板成交。

周二（７日），在美國服務業數據的提振下，港股曾飆升４４３點見２６７８２點，亦是全

周最高。惟本港疫情反彈，港股升轉跌，最終收報２５９７５點，跌３６３點，失守牛熊線。

周三（８日），內地股市氣氛仍熾熱，加上人民幣走強，港股盤中曾抽升逾三百點並收復牛

熊線，不過市場憂慮爆發第三波疫情，最終港股收升１５３點，報２６１２９點。

周四（９日），憧憬推出「港版納指」，「ＡＴＭＸ」獲追捧，重磅股騰訊（００７００）

及港交所（００３８８）齊破頂，惟本地地產股拖累大市，港股全日升８０點，報２６２１０點

。

本日（１０日），美國新增病例再創單日紀錄高，隔晚美股個別發展，加上中國社保基金和

國家集成電路基金等減持消息拖累Ａ股，港股全日收報２５７２７點，跌４８２點或跌

１﹒８４％。

總結一周，港股在２５５４３點至２６７８２點之間波動，全周反覆升３５４點或

１﹒４０％。國指收報１０５４１點，全周升２９７點或２﹒９１％。日均主板成交約

２１７６﹒７億元，較上周大增４６﹒２％。



＊Ａ股造好帶起中資金融股，獲大行唱好吉利領漲＊



本周開局Ａ股造好，加上中金料Ａ股市值或翻倍，Ａ股兩市八連漲，大量資金湧入中資金融

股。中國人壽（０２６２８）全周漲１５﹒９３％，報１９﹒５元；中國平安（０２３１８）升

８﹒３９％，報８７﹒９元；中國太保（０２６０１）走高９﹒４９％，報２４﹒８元；中國太

平（００９６６）抽升１４﹒２０％，報１５﹒４４元；中國人保（０１３３９）上揚

９﹒８８％，報２﹒７８元。

券商股也是追捧對象。中信証券（０６０３０）全周漲１１﹒０７％，報１９﹒４６元；中

金公司（０３９０８）升７﹒４８％，報１８﹒６８元；ＨＴＳＣ（０６８８６）攀升

８﹒５６％，報１５﹒４８元；招商證券（０６０９９）走高６﹒７９％，報１１﹒６４元；中

國銀河（０６８８１）上揚１０﹒９１％，報５﹒４４元；

吉利汽車（００１７５）日前正式啟動科創板上市輔導，加上獲富瑞升五成目標價，全周飆

２４﹒２９％，報１７﹒６元，為全周表現最好藍籌及國指股。帶動其他汽車股亦造好，比亞迪

股份（０１２１１）升１３﹒８４％，報７７﹒３元；長城汽車（０２３３３）攀升

２０﹒４９％，報６﹒３５元；廣汽集團（０２２３８）揚４﹒８５％，報６﹒２７元；北京汽

車（０１９５８）漲６﹒６５％，報３﹒８５元。



＊本地疫情反覆地產股受壓，憧憬港版納指ＡＴＭＸ急漲＊



本港疫情本周突然反彈，政府並緊急受緊防疫措施，本地地產股受壓。九龍倉置業

（０１９９７）全周插１１﹒４７％，報３３﹒２元，為表現最差恆指成分股；恆基地產

（０００１２）滑２﹒１２％，報３０﹒０５元；長實集團（０１１１３）跌３﹒４６％，報

４６﹒１元；港鐵公司（０００６６）挫４﹒３３％，報３９﹒７５元；領展房產基金

（００８２３）走低２﹒３９％，報６３﹒２５元。

中美關係持續緊張，美國正研究對中國採取制裁行動，傳銀行業正在評估減輕可能觸發國安

法的風險的方法，本地銀行股走低。匯豐控股（００００５）全周滑２﹒８０％，報３６﹒４元

；恆生銀行（０００１１）跌２﹒９３％，報１２９﹒２元；東亞銀行（０００２３）走低

１﹒１２％，報１７﹒７元；中銀香港（０２３８８）挫４﹒１８％，報２２﹒９５元；渣打集

團（０２８８８）下跌１﹒１９％，報４１﹒５５元。

恆指公司擬今年內研究推出「港版納指」，「ＡＴＭＸ」等新經濟股急漲。阿里巴巴

（０９９８８）全周抽升１５﹒６７％，報２５５﹒４元；騰訊控股（００７００）漲

４﹒１９％，報５４６﹒５元；美團點評（０３６９０）攀升８﹒６１％，報２０８﹒２元；小

米集團（０１８１０）飆１８﹒３７％，報１６﹒８８元；京東集團（０９６１８）走高

１０﹒５３％，報２６０﹒４元。（ｆｚ）

