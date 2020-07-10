《積金有道－劉家怡》強積金下半年部署指南

《積金有道》受新型冠狀病毒病疫情影響，今年上半年全球投資市場極其波動。半年匆匆過

去，大家不妨藉著這個時間，積極審視強積金基金表現，並為下半年造好部署。但各位成員應從

何入手是好？由強積金受託人發出的基金便覽便是其中一個有用的工具，基金便覽如同強積金基

金成績表，列載了大量有關強積金基金資訊，有助大家進一步了解自己所投資的強積金基金，作

更適合自己的部署。



＊股債現金比例一覽無遺＊



基金便覽提供強積金基金的主要資料及基金在報告期內的表現，亦會提供基金的資產分布，

通常以投資工具類別，例如股票、債券、現金等及所涉及的地區、國家或行業劃分，以列表或圖

表方式說明。以「亞洲股票基金類別」為例，成員一般或只可從基金名稱知道基金投資於亞洲，

但只要細閱基金便覽，文件清楚列出此基金類別的資產實質投放於亞洲哪個國家或地區。

另外又以「增長基金類別」，一個強積金基金常見的基金類別為例，一般成員單靠名稱未必

能夠知道此類基金究竟投資於什麼地區、國家及資產類別，透過檢視基金便覽，成員便可從中掌

握到基金的投資分布及股債比例。一般來說，股票佔比越高，投資風險亦相對較高。

基金便覽亦會清楚列出基金的十大投資項目，及它們佔基金資產淨值的比重。成員能掌握有

關基金實際持有什麼種類的投資項目及比重，有助了解投資經理怎樣達致投資目標。



＊從回報率了解基金持續表現＊



另外，基金便覽會列出基金在一年期、三年期、五年期、十年期及自基金推出後的回報率，

讓成員得知相關基金在不同時期的表現，從而更容易與同一類別的基金作比較。基金便覽內的投

資經理報告亦提供了投資經理的專業意見，加深成員對市場環境及動向的認知。

各位成員於揀選強積金基金或檢視現有投資組合時可以先由細閱基金便覽開始，瞭解每項基

金的特點及風險程度，確保所揀選的基金能切合個人需要，為下半年造好最有利部署，實現資產

增值和分散風險目標，為未來退休生活建立更好保障。

投資涉及風險，投資表現及回報可跌可升，基金往績並不反映未來表現，過往表現僅供參考

，必須衡量個人可承受風險的程度及財政狀況，並因應個人狀況而選擇最適合的基金，就任何涉

及個別產品、指數、報告、意見、建議或其他內容的評估，投資者應尋求適當的專業人士的意見

。《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

