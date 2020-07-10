《鍾之日記》疫情制裁雙夾擊，中港魚缸升勢斷

《鍾之日記》７月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



本港爆發第三波新冠肺炎疫情，今日新增３８宗新冠肺炎確診個案，６宗為輸入個案，餘下

３２宗為本地感染個案，當中有１０宗與早前的確診個案相關，另外有９宗來源未明的個案。而

水泉澳邨明泉樓有１１名居民中招。教育局決定全港中小學及幼稚園下星期一（１３日）開始提

早放暑假。

疫情惡化，加上美國對華制裁升級，中國外長王毅昨日（９日）表示，中國沒有侵略擴張的

基因，不會亦不可能變成另一個美國，希望美方構建更客觀冷靜的對華認知，制定更理性務實的

對華政策，中美關係有待釋放更多正能量。這番說話被指是對美國示好，不過在王毅講話數小時

後，美國宣布對四名涉嫌侵犯維吾爾族穆斯林人權的中國官員實施制裁，其中包括中央政治局委

員、新疆黨委書記陳全國。

香江魚缸連升兩日後，今日有回調壓力，失兩萬六。恆指低開２７８點，收報２５７２７，

跌４８２點或下跌１﹒８４％，主板成交１９４５﹒６９億元，減少５﹒９２％。



＊Ａ場一周累升７﹒３％，５年來最大單周漲幅＊



祖國股市此前錄八連漲，累計升幅達１６﹒５％，但在監管壓抑炒風，多個「大戶」高位減

持，向市場潑下一盆冷水。滬深股市今日終於回吐，滬綜指收跌１﹒９５％，報３３８３﹒３２

點，三千四終告失守。不過總結全周，滬指仍然創出７﹒３％的超強升幅，是２０１５年６月以

來最大升幅，但值得留意的是，滬綜指在當年升破５０００點創歷史新高後泡沫爆破觸發股災，

三個月內滬指蒸發超過２０００點。

兩市全日成交１６１２５億元人民幣，雖按日減少６﹒６％，但仍連續第五日成交超過

１﹒５萬億。外資結束連續六日淨流入，今日通過陸股通流出４３﹒９３億人幣。



＊美國制裁令升級，政府供應商亦要禁用華為＊



據外電引述美國官員消息指，華府計劃推出新監管規則，禁止聯邦政府合同方使用五間中資

企業的產品或服務，當中包括華為、中興（００７６３）（深：００００６３）、海康威視

（深：００２４１５）、大華股份（深：００２２３６）及海能達（深：００２５８３），料將

於下月１３日生效。這意味著向美國政府銷售商品和服務的公司，若在日常運營中使用該５間公

司的設備或服務，未來將無法再向美國政府銷售商品和服務。

受消息影響，中興通訊現價跌４﹒７％，報２６﹒１元。

華為被西方世界圍堵已成事實，繼英法之後，據外電引述知情人士指，意大利電信已準備在

意大利和巴西建設核心５Ｇ網絡設備時排除華為。華為當日發表聲明，稱意大利數字化的安全和

發展應該基於以事實為基礎的態度，而不是毫無根據的指控。



＊國安法惹美制裁，傳內銀作壞打算＊



「港區國安法」所引發的國際角力持續。據外電引述消息指，中國國有銀行正自發調整應急

計劃，以防美國通過立法制裁內銀。

消息指中國銀行（０３９８８）和工商銀行（０１３９８）預計最壞情況是美元來源被切斷

，或無法進行美元結算。中國銀行亦擔心如果客戶擔心美元儲備耗盡，令其香港分行可能出現擠

提。消息補充，中行正研究伊朗銀行的經驗，因為自１９７９年伊斯蘭革命以來，伊朗的銀行不

時受美國制裁打擊。

美國參眾兩院早前一致通過更辣的《香港自治法案》，制裁破壞香港自治的中國官員和其他

人員，以及與之有業務往來的銀行，目前還待總統特朗普簽署。

另外據英國《金融時報》引述消息指，香港最少有兩間國際銀行正進行緊急客戶審計，篩查

可能因港區國安法，而面臨美國制裁的中港官員及企業。消息指放棄這些客戶可能會使其來自中

資銀行和中國國企的收入受損。

美國會否向內銀「開刀」仍是未知之數，但市場看法悲觀，內銀股悉數下跌，光大銀行

（０６８１８）瀉５﹒７％，招行（０３９６８）吐３﹒５％，中銀香港（０２３８８）跌

２﹒１％；四大行跌勢顯著，農行（０１２８８）跌２﹒６％，工行挫２％，建行

（００９３９）跌１﹒８％，中行亦軟１﹒４％。

而早前被內地官媒「翻舊帳」批評後才表態支持國安法的匯豐（００００５），今日亦收跌

１﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

