【國務會議】國務院部署做好防汛救災工作，推進重大水利工程建設

《經濟通通訊社１０日專訊》國務院總理李克強周三（８日）主持召開國務院常務會議，部

署進一步做好防汛救災工作、推進重大水利工程建設，確定持續優化營商環境激發市場主體活力

的措施，部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作。

會議指出，今年以來全國累積降水量比常年同期明顯偏多且降雨集中，局部地區受災嚴重，

因此要全力做好防汛救災工作。具體來說，一是壓實各方責任；二是要做好大江大河流域防汛工

作，，加強中小河流防洪、中小水庫除險和城市防澇。三是加大物資和資金支持，幫助地方妥善

安置受災群眾、開展水毀工程修復和生產自救。同時，做好部分地區抗旱工作和旱澇急轉應對。

會議研究了今年及後續１５０項重大水利工程建設安排，要求抓緊推進建設，增強防禦水旱災害

能力。會議強調，要落實水價標準和收費制度，建立合理回報機制，擴大股權和債權融資規模，

以市場化改革推動加快水利工程建設。

會議又指，要持續優化營商環境激發市場主體活力。一要加快推動工程建設項目全流程在線

審批，將商標註冊平均審查周期壓縮至４個月以內。二要完善對新業態的包容審慎監管，引導平

台企業降低傭金、條碼支付手續費等，促進靈活就業。清理教育、醫療、體育等領域不合理准入

條件。明年６月底前實現職稱信息在線核驗。三授權全國地級及以上城市開展外商投資企業註冊

登記。進出口環節監管證件原則上「單一窗口」一口受理。（ｌｃ）

