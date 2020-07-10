【新冠肺炎】哈薩克近３萬人染不明肺炎，中疾控：正在調查

《經濟通通訊社１０日專訊》據當地媒體報道，哈薩克斯坦目前有２８０００人因不明原因
肺炎住院治療，該國衛生部等機構正對該肺炎病毒進行對比研究。
中國疾病預防控制中心主任高福就此事表示，目前沒有進一步消息，正在調查。
中國駐哈薩克大使館在官網表示，當地不明肺炎疫情的致死率遠高於新型冠狀病毒肺炎，提
醒當地中國公民提高意識，降低感染風險。
香港昨日新增４２宗新冠肺炎確診個案，有８宗是輸入個案，其中５宗個案是由哈薩克輸入
，包括多名機師。（ｃｔ）
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