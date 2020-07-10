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10/07/2020 16:12

【新冠肺炎】內地暫停國航由莫斯科飛往北京航班一周

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國民航局在網站發布通知，民航局決定自下同一（１３日）
起暫停國航ＣＡ９１０，由莫斯科飛往北京（第一入境點為瀋陽）的航班運行１周。這是民航局
第四個向航空企業發布的「熔斷指令」。
　　上周六（４日）在國航ＣＡ９１０航班上，發現超過５名旅客新冠病毒核酸檢測呈陽性，觸
發航班熔斷條件。根據《民航局關於調整國際客運航班的通知》，民航局決定對國航實施航班熔
斷措施，並要求熔斷的航班量不得用於其他航線。（ａｃ）

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