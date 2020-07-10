【新冠肺炎】內地暫停國航由莫斯科飛往北京航班一周

《經濟通通訊社１０日專訊》中國民航局在網站發布通知，民航局決定自下同一（１３日）
起暫停國航ＣＡ９１０，由莫斯科飛往北京（第一入境點為瀋陽）的航班運行１周。這是民航局
第四個向航空企業發布的「熔斷指令」。
上周六（４日）在國航ＣＡ９１０航班上，發現超過５名旅客新冠病毒核酸檢測呈陽性，觸
發航班熔斷條件。根據《民航局關於調整國際客運航班的通知》，民航局決定對國航實施航班熔
斷措施，並要求熔斷的航班量不得用於其他航線。（ａｃ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話10/07/2020
《新股掛牌》七股掛牌 歐康維視收高1.5倍每手賺11170元
|財經熱話10/07/2020
《嚟緊炒D乜》新世界(00017)買入3大理由
|剖析天下10/07/2020
【世代交替】加消費稅及拒最低工資捱轟 「不選邊」考驗第四代
|剖析天下10/07/2020
【世代交替】「信任公投+家族恩怨」吸睛 星洲大選考驗高得票率
|FOCUS10/07/2020
【FOCUS】侵侵金錢帝國臨揭秘辛 總統選戰再添變數
|開市Good Morning10/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里基本面好可吸納
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰