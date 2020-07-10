《神州縱橫－凌昆》中國要進入戰時經濟狀態

《神州縱橫》最近國際形勢急劇變化，中國在不知不覺間捲入戰爭的風險持續上升，按習近

平的底線思維中國正加緊備戰部署。從經齊角度看，中國也應該及時進入戰時經濟狀態。



＊兩面受敵戰雲密布＊



中國軍事上正面臨腹背受敵東西兩線作戰之局：東面是美國在台海、南海及東海尋釁，如當

解放軍在西沙演習美國便派兩個航母戰鬥群進入南海。解放軍戰機與美國軍機近日亦經常同時在

台海飛行。這些跡象顯示擦槍走火的風險正上升，更不排除美方會有意安排「走火」。特朗普自

知選情十分不利，共和黨或有換馬之意，故他何能要「攬炒」：由製造事端來保位。另方面，當

中國希望通過外交途徑緩解中印邊境紛爭之際，印度卻不斷惡化雙邊關係。在經濟上限制中國企

業投資及產品等，在政治上煽動民眾反華情緒，在軍事上集重兵於拉達克地區，總理莫迪更親往

視察軍隊鼓舞士氣。這有可能是為配合美國在東面搞事時，印軍即在西面行動。對此中國當然不

會無所作為，在東面早已多次海空演習，包括突破第一島鏈及進迫第二島鏈等。在西面目前在洞

朗事件後亦已加強軍備，部署了更多新式武器。尤為重要者是日前宣布把分散各地的預備役部隊

由中央軍要統一管理並加強訓練。強化這個由退伍軍人及民兵組成的部隊，相當於擴大解放軍編

制，增加了至少數百萬人。



＊要全面備戰備荒＊



為了配合全面備戰，經濟戰略也有必要調整。首先要改變目前以消費及民生主導的發展，轉

為以投資及提升實力為主導的發展，特別是一批高端產品及製造要由研製攻關來實現自主開發及

進口替代，以免受制西方。西部基建尤須加快發展，特別是疆藏西部南部鄰近印度的地區。此外

，還要推行全國性的具體備戰備荒計劃，包括：（一）國家、地方及民眾都要有更充裕的物資儲

備。國際及發展所須的戰略儲備更應加緊擴大庫存。（二）加大投入建設及改善民防工程。這包

括擴建翻新地下工程、改進消防及防疫防生化設施和增強救援能力等。應對大量民眾傷亡的醫護

及防核污染的設備、安排同樣要有足夠部署。（三）緊急狀態下的物流、交通設施及安排要充分

準備。（四）與上述各項有關的人員培訓及民眾教育都要及早進行。為備戰所採取的部署可增加

投資和就業，有助改善當前需求不足的問題。為保備戰所需，財政的支出結構也要有所調整，應

由目前的擴大補貼、減免稅費等讓利措施逐步推出，把資源集中到國防及上述各項備戰建設上。

要呼籲、教育民眾與國家共渡時艱過緊日子。奢華型大款消費更應予抑制。

《資深評論員 凌昆》

