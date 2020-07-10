【聚焦數據】人行：６月末Ｍ２增速持平１１﹒１％，符預期

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，６月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２１３﹒４９
萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒１％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒６個百
分點，符合市場預期。
當月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額６０﹒４３萬億元，同比增長６﹒５％，增速比上月末低
０﹒３個百分點，比上年同期高２﹒１個百分點。
流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒９５萬億元，同比增長９﹒５％。上半年淨投放現金２２７０
億元。（ｗｌ）
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