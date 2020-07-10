  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/07/2020 15:34

【聚焦數據】人行：６月末Ｍ２增速持平１１﹒１％，符預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，６月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２１３﹒４９
萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒１％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒６個百
分點，符合市場預期。
　　當月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額６０﹒４３萬億元，同比增長６﹒５％，增速比上月末低
０﹒３個百分點，比上年同期高２﹒１個百分點。
　　流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒９５萬億元，同比增長９﹒５％。上半年淨投放現金２２７０
億元。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/07/2020
《新股掛牌》七股掛牌　歐康維視收高1.5倍每手賺11170元
財經熱話10/07/2020
《嚟緊炒D乜》新世界(00017)買入3大理由
剖析天下10/07/2020
【世代交替】加消費稅及拒最低工資捱轟　「不選邊」考驗第四代
剖析天下10/07/2020
【世代交替】「信任公投+家族恩怨」吸睛　星洲大選考驗高得票率
FOCUS10/07/2020
【FOCUS】侵侵金錢帝國臨揭秘辛　總統選戰再添變數
開市Good Morning10/07/2020
《開市Good　Morning》林嘉麒：阿里基本面好可吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金