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10/07/2020 15:36

【聚焦數據】內地６月新增貸１﹒８１萬億，略高預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，６月份，人民幣貸款增加１﹒８１萬億元（人
民幣．下同），同比多增１４７４億元，略高於市場預期的增１﹒８萬億元。６月末，本外幣貸
款餘額１７１﹒３２萬億元，同比增長１３％。月末人民幣貸款餘額１６５﹒２萬億元，同比增
長１３﹒２％，增速與上月末持平，比上年同期高０﹒２個百分點。

＊上半年人民幣貸款增加１２﹒０９萬億元＊

　　上半年人民幣貸款增加１２﹒０９萬億元，同比多增２﹒４２萬億元。分部門看，住戶部門
貸款增加３﹒５６萬億元，其中，短期貸款增加７５５２億元，中長期貸款增加２﹒８萬億元；
企（事）業單位貸款增加８﹒７７萬億元，其中，短期貸款增加２﹒８２萬億元，中長期貸款增
加４﹒８６萬億元，票據融資增加９６９７億元；非銀行業金融機構貸款減少２７７５億元。
　　６月末，外幣貸款餘額８６４３億美元，同比增長５﹒６％。上半年外幣貸款增加７７４億
美元，同比多增５３６億美元。６月份，外幣貸款增加１５４億美元，同比多增２３４億美元。

＊上半年本外幣存款同比增１０﹒５％＊

　　存款方面，６月份，人民幣存款增加２﹒９萬億元，同比多增６３７１億元。６月末，本外
幣存款餘額２１２﹒９９萬億元，同比增長１０﹒５％。月末人民幣存款餘額２０７﹒４８萬億
元，同比增長１０﹒６％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒２個和２﹒２個百分點。
　　上半年人民幣存款增加１４﹒５５萬億元，同比多增４﹒５萬億元。其中，住戶存款增加８
﹒３３萬億元，非金融企業存款增加５﹒２８萬億元，財政性存款增加４３８４億元，非銀行業
金融機構存款減少７４４６億元。
　　６月末，外幣存款餘額７７８４億美元，同比增長２﹒４％。上半年外幣存款增加２０６億
美元，同比少增１１９億美元。６月份，外幣存款增加３１１億美元，同比多增２１２億美元。
（ｗｌ）

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