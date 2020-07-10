【聚焦數據】內地６月社融規模增量３﹒４３萬億元，高於預期

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，初步統計，６月份社會融資規模增量為

３﹒４３萬億元（人民幣．下同），比上年同期多８０９９億元，顯著高於市場預期的增３萬億

元。

上半年社會融資規模增量累計為２０﹒８３萬億元，比上年同期多６﹒２２萬億元。其中，

對實體經濟發放的人民幣貸款增加１２﹒３３萬億元，同比多增２﹒３１萬億元；對實體經濟發

放的外幣貸款折合人民幣增加３４８２億元，同比多增３３８５億元；委托貸款減少２３０６億

元，同比少減２６２７億元；信託貸款減少１２９５億元，同比多減２２２３億元；未貼現的銀

行承兌匯票增加３８６２億元，同比多增４２５０億元；企業債券淨融資３﹒３３萬億元，同比

多１﹒７６萬億元；政府債券淨融資３﹒７９萬億元，同比多１﹒３３萬億元；非金融企業境內

股票融資２４６１億元，同比多１２５６億元。



＊上半年對實體經濟發放人幣貸款佔社融比例同比低９﹒４個百分點＊



從結構看，上半年對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的５９﹒２％，同比低

９﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比１﹒７％，同比高１﹒６個百分點

；委托貸款佔比負１﹒１％，同比高２﹒３個百分點；信託貸款佔比負０﹒６％，同比低

１﹒２個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比１﹒９％，同比高２﹒２個百分點；企業債券佔比

１６％，同比高５﹒３個百分點；政府債券佔比１８﹒２％，同比高１﹒４個百分點；非金融企

業境內股票融資佔比１﹒２％，同比高０﹒４個百分點。（ｗｌ）

