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10/07/2020 15:38

【聚焦數據】人行：６月末社融規模存量２７２萬億，增１２﹒８％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，６月末社會融資規模存量為２７１﹒８萬億元
（人民幣．下同），同比增長１２﹒８％。對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１６３﹒９萬億
元，同比增長１３﹒３％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒４９萬億元，同比
增長１２﹒６％；委托貸款餘額為１１﹒２２萬億元，同比下降５﹒６％；信托貸款餘額為
７﹒３２萬億元，同比下降７﹒２％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒７２萬億元，同比下降
１﹒３％；企業債券餘額為２６﹒８萬億元，同比增長２１﹒５％；政府債券餘額為４１﹒５２
萬億元，同比增長１７﹒１％；非金融企業境內股票餘額為７﹒６萬億元，同比增長６﹒６％。

＊政府債券餘額佔比升至１５﹒３％＊

　　從結構看，６月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６０﹒３％，同比高０﹒３個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比
０﹒９％，與上年同期持平；委托貸款餘額佔比４﹒１％，同比低０﹒８個百分點；信托貸款餘
額佔比２﹒７％，同比低０﹒６個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，同比低０
﹒２個百分點；企業債券餘額佔比９﹒９％，同比高０﹒８個百分點；政府債券餘額佔比
１５﹒３％，同比高０﹒６個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個
百分點。（ｃｔ）

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