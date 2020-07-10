【聚焦數據】人行：６月末社融規模存量２７２萬億，增１２﹒８％

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，６月末社會融資規模存量為２７１﹒８萬億元

（人民幣．下同），同比增長１２﹒８％。對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１６３﹒９萬億

元，同比增長１３﹒３％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒４９萬億元，同比

增長１２﹒６％；委托貸款餘額為１１﹒２２萬億元，同比下降５﹒６％；信托貸款餘額為

７﹒３２萬億元，同比下降７﹒２％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒７２萬億元，同比下降

１﹒３％；企業債券餘額為２６﹒８萬億元，同比增長２１﹒５％；政府債券餘額為４１﹒５２

萬億元，同比增長１７﹒１％；非金融企業境內股票餘額為７﹒６萬億元，同比增長６﹒６％。



＊政府債券餘額佔比升至１５﹒３％＊



從結構看，６月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的

６０﹒３％，同比高０﹒３個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比

０﹒９％，與上年同期持平；委托貸款餘額佔比４﹒１％，同比低０﹒８個百分點；信托貸款餘

額佔比２﹒７％，同比低０﹒６個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，同比低０

﹒２個百分點；企業債券餘額佔比９﹒９％，同比高０﹒８個百分點；政府債券餘額佔比

１５﹒３％，同比高０﹒６個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個

百分點。（ｃｔ）

