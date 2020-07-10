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10/07/2020 17:08

【數據解讀】東吳證券：６月社融增量放緩，下半年信貸擴張受制約

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，６月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２１３﹒４９
萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒１％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒６個百
分點，符合市場預期。６月份，人民幣貸款增加１﹒８１萬億元，同比多增１４７４億元，略高
於市場預期的增１﹒８萬億元。當月社會融資規模增量為３﹒４３萬億元，比上年同期多
８０９９億元，顯著高於市場預期的增３萬億元。

＊６月社融增量明顯放緩，信託貸款月降幅創年內高＊

　　東吳證券宏觀陶川團隊指出，６月社融增量雖然仍延續了３月份以來的同比多增趨勢，但相
較於３－５月月均１﹒７萬億的增量仍然有明顯放緩。結構上，６月社融的主要支撐來自未貼現
票據、企業債券和信貸；受近期針對融資類信託業務監管影響，６月新增信託貸款減少８５２億
元，創下今年以來單月降幅的新高。
　　報告認為，上半年信貸投放偏快將制約下半年信貸擴張。如果根據全年２０萬億的新增貸款
目標來計算，今年上半年貸款投放佔全年比重６０﹒４％，明顯高於近五年平均水平，這將在一
定程度上制約下半年的信貸投放力度。展望後市，寬信用下的信貸和社融雖有望保持擴張，但邊
際收斂的趨勢不變。（ｗｌ）

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