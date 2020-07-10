【數據解讀】東吳證券：６月社融增量放緩，下半年信貸擴張受制約

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，６月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２１３﹒４９

萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒１％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒６個百

分點，符合市場預期。６月份，人民幣貸款增加１﹒８１萬億元，同比多增１４７４億元，略高

於市場預期的增１﹒８萬億元。當月社會融資規模增量為３﹒４３萬億元，比上年同期多

８０９９億元，顯著高於市場預期的增３萬億元。



＊６月社融增量明顯放緩，信託貸款月降幅創年內高＊



東吳證券宏觀陶川團隊指出，６月社融增量雖然仍延續了３月份以來的同比多增趨勢，但相

較於３－５月月均１﹒７萬億的增量仍然有明顯放緩。結構上，６月社融的主要支撐來自未貼現

票據、企業債券和信貸；受近期針對融資類信託業務監管影響，６月新增信託貸款減少８５２億

元，創下今年以來單月降幅的新高。

報告認為，上半年信貸投放偏快將制約下半年信貸擴張。如果根據全年２０萬億的新增貸款

目標來計算，今年上半年貸款投放佔全年比重６０﹒４％，明顯高於近五年平均水平，這將在一

定程度上制約下半年的信貸投放力度。展望後市，寬信用下的信貸和社融雖有望保持擴張，但邊

際收斂的趨勢不變。（ｗｌ）

