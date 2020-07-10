【ＦＯＣＵＳ】侵侵金錢帝國臨揭秘辛，總統選戰再添變數

【ＦＯＣＵＳ】花旗國連續兩日新增肺疫確診逾６﹒１萬，侵侵仍一意孤行敦促中小學９月

必須開學，恐在國會掀起驢象兩黨新戰場；他的本就阻滯重重的連任之路，再添新震撼彈－－包

括花旗國最高法院周四（９日）裁定，總統須向紐約檢察官交出財務紀錄，以及姪女爆料「黑歷

史」的新書或如期於下周出版。



＊最高法裁紐約檢察官可索稅務文件＊



流年不利的侵侵，原本幾乎穩贏的連任劇本因肺疫大流行驚現反轉。繼確診人數逾３００萬

冠全球、失業率刷新海嘯後新高、前幕僚博爾頓大爆猛料後，最高法院最新一紙關於「特朗普須

向紐約檢察官交出財務紀錄」的裁定，再投下震撼彈。

上述裁決由最高法院９名法官以７：２達成，首席大法官Ｊｏｈｎ Ｒｏｂｅｒｔｓ指，「

總統既不能在尋求獲得其私人文件的州刑事調查傳票面前享有絕對豁免，也無權享有更高的需要

標準。」對此震怒的侵侵就發推稱，此為政治起訴，自己將戰鬥到底。

侵侵是自尼克遜以來首位拒公開稅務紀錄的總統參選人及總統，上次大選時，曾遭對手希拉

里直指「涉嫌避稅醜聞」。最高法院的裁決相當於為民主黨籍的紐約曼哈頓檢察長

Ｃｙｒｕｓ Ｖａｎｃｅ獲取其稅務財務文件掃清法律障礙，後續或觸發侵侵金錢帝國的秘辛海

嘯。



＊姪女出書爆料，將謊言視生活方式＊



去年５月，《紐約時報》發表調查報道就揭露，侵侵１９８５年至１９９４年期間有８年未

繳納聯邦所得稅；而Ｃｙｒｕｓ Ｖａｎｃｅ去年８月向會計師行Ｍａｚａｒｓ發出的要求交出

侵侵個人及企業稅單的傳票，直接誘因就是為調查他涉嫌向成人片女星支付掩口費。密歇根大學

法學教授、前聯邦檢察官Ｂａｒｂａｒａ ＭｃＱｕａｄｅ稱，一旦檢察官得到報稅單等，可能

會發現洗錢或其它可能更廣泛的犯罪證據。

侵侵稅務文件將有何「猛料」爆出尚未可知，但其姪女Ｍａｒｙ Ｔｒｕｍｐ就繼前國安顧

問博爾頓後，同出書爆「黑歷史」。身為心理學家的瑪麗是侵侵之兄Ｆｒｅｄ Ｔｒｕｍｐ的女

兒，她在這本《太多和永遠不夠：我的家族如何造就了世界上最危險的人

（Ｔｏｏ Ｍｕｃｈ ａｎｄ Ｎｅｖｅｒ Ｅｎｏｕｇｈ）》的書中稱，侵侵極度自戀、毫無

原則，將謊言、欺騙視作「一種生活方式」。

目前，侵侵之弟Ｒｏｂｅｒｔ Ｔｒｕｍｐ以違反家族保密協議為由，要求法院臨時限制該

書本月１４日正式出版，而瑪麗及出版商已就此提起上訴。

夾雜在肺炎疫情、經濟衰退、中美衝突、身邊人爆料中的的侵侵，為自保、為連任未來四個

月將如何盡地一搏反擊？花旗國１１月總統大選勢難逃史上最為混亂、最多變數的選戰。

