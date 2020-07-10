【世代交替】「信任公投＋家族恩怨」吸睛，星洲大選考驗高得票率

《經濟通通訊社記者俞瑾１０日報道》逾半世紀來籠罩於「國父」李光耀光環下的新加坡政

壇，即將迎來世代交替；第四代領導團隊（４Ｇ Ｌｅａｄｅｒｓ）接班人、現副總理王瑞杰上

位前夕，周五（１０日）揭幕的第１３屆大選，所在的人民行動黨（Ｐｅｏｐｌｅ’ｓ

Ａｃｔｉｏｎ Ｐａｒｔｙ）能否一如既往毫無懸念贏得絕對多數，或成民眾對現任總理、人民

行動黨秘書長李顯龍應對新冠疫情、經濟衰退表現的變相信任公投。

更吸睛的是，李顯龍胞弟李顯揚加入反對黨助陣，令第一家族恩怨浮上水面之餘，更揭開執

政黨是否已「迷失方向」及新加坡未來變革的思索。



＊執政黨勝出無懸念，李顯龍選後料交棒＊



曾暗示７０歲前退休的新加坡第三任總理李顯龍（現６８歲），６月底突宣布７月１０日舉

行大選，較本屆國會原本２０２１年１月的最後任期大幅提前；他對此解畫稱，在疫情相對穩定

情況下舉行大選，將有助新一屆政府將重點放在「國家議程及其他艱難決定」上。坊間普遍預計

，李顯龍選後將交棒予現任副總理、財政部長王瑞杰。

過去逾半世紀來，李顯龍所在的人民行動黨一直執掌新加坡這座城市，上一屆２０１５年大

選，其取得６９﹒９％得票率及８９個議席中的８３席；即使是表現最差的２０１１年，得票率

仍達６０％。《經濟學人》近日就以「Ｔｈｉｒｔｅｅｎｔｈ ｔｉｍｅ ｌｕｃｋｙ」為題，

押注該黨在今次第１３屆大選，將再次毫無懸念勝出。

據大選提名統計，來自１１個政黨１９２名候選人將競逐９３個議席；執政黨中，李顯龍、

王瑞杰，以及早前曾揶揄港人搶購廁紙「低能」的貿工部長陳振聲，都將參選。



＊反對黨求變，李顯揚：終結行動黨超級多數＊



人民行動黨優勢難撼，但得票率高低、反對黨席位會否增加，或成新加坡民眾對李顯龍應對

新冠疫情、經濟危機表現的變相公投。隨著新加坡陷入自獨立以來最嚴重的衰退、首季總就業人

數創史上最大跌幅，反對黨要求國會多元化、監察執政黨的聲量，可謂歷屆選舉之最。

現時國會中唯一的反對黨－－新加坡工人黨（現６席），志在角逐２１個席位；去年初才創

立的新加坡前進黨（Ｐｒｏｇｒｅｓｓ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｐａｒｔｙ），更派出２４名候

選人角逐，是眾多反對黨中角逐人數最多的。

前進黨的創始人－－年逾八旬的陳清木原為人民行動黨國會議員，在新加坡可謂無人不知，

該黨今次的競選口號即是，「你應該得到更好（Ｙｏｕ ｄｅｓｅｒｖｅ

ｂｅｔｔｅｒ）」，並獲李顯龍胞弟李顯揚加入背書。２０１７年，李氏兄弟因「李光耀故居」

事件而反目，如今再於選舉針鋒相對，令第一家族恩怨浮上水面。

李顯揚較早時以前進黨黨員身分，呼籲新加坡人用手中一票，終結行動黨在國會的超級多數

（ｓｕｐｅｒ ｍａｊｏｒｉｔｙ）議席優勢，並指人民行動黨已「失去方向」；此似乎並非無

的放矢，無論是早前外勞宿舍爆疫，還是經濟陷入深度衰退，都令政府陷入風暴之眼。



＊外勞爆疫揭陳弊，全年經濟最壞跌７％＊



對於前者，曾經的抗疫「模範生」因４月外勞宿舍爆疫，將「第一世界」中的「第三世界」

制度黑洞－－長期依賴１００多萬低薪工人，曝於全世界的鎂光燈下。居於獅城逾４０處「專門

建造宿舍（ｐｕｒｐｏｓｅ－ｂｕｉｌｔ ｄｏｒｍｉｔｏｒｉｅｓ）」的外勞，人均居住面積

僅４﹒５平方呎、月薪低至不到２０００新幣。前進黨今次的競選政綱，就包括減低對外勞的依

賴、降低外籍員工工作准證配額。

對於後者，新加坡ＧＤＰ繼去年錄得十年最差的僅增０﹒７％後，今年一季度再錄同比收縮

０﹒７％，政府下修全年經濟預期增長至－４％至－７％，幅度為立國以來最大。此外，首季總

就業人數（不包括外傭）大減２５６００人，遠超預期的１９９００人，失業率升至

２﹒４％。

為應對衝擊，第四代接班人、身兼副總理的財政部長王瑞杰自２月起先後推出４份預算案，

涉總金額達９２９億新幣，佔新加坡ＧＤＰ近２０％，政府財赤擴至７４３億新元（赤字率高達

１５﹒４％）；須繼２００９年金融海嘯後再次動用國家儲備金５２０億新元。



＊危機求穩保信心ＶＳ尋找未來替代方案＊



李顯龍在投票日前夕指，新加坡經濟遭肺疫打擊的程度前所未有，影響將持續一年或更長時

間。他強調，「國家正處於危機之中，解決之道根本在於創造新就業，還需要確保公司在危機中

不會喪失信心」，提醒選民「不要破壞一個行之有效的制度」，暗示選民應投票現任執政黨。

不過，李顯揚則稱，「新加坡需要改變，請無所畏懼地投票，拯救我們深愛的國家的未來。

」他更指摘現任政府罔顧人民性命，利用眼前局勢和人們內心的恐懼執意舉行大選，以便獲得「

強有力的委托」。

獲其力撐的新加坡陳清木就表示，調查顯示新加坡的經濟狀況對有錢有權者更有利，而執政

黨對新冠疫情帶來的經濟危機的處理方式，至今只是政策上的調整與修修補補，沒有解決基本問

題，強調「需要典範轉移，衝破束縛和限制，給未來尋找一種可行的替代方案。」

