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即市新聞

10/07/2020 11:33

【世代交替】加消費稅及拒最低工資捱轟，「不選邊」考驗第四代

　　《經濟通通訊社１０日專訊》新加坡總理李顯龍上月宣布提前大選，有分析指是旨在利用危
機中選民普遍求穩的心態，票投執政黨；及以防疫為名順理成章禁止選舉集會，限制反對黨人氣

　　儘管執政的人民行動黨今次幾無懸念將再次穩贏，但反對黨來勢洶洶，劍指至少三分一國會
議席，引發即將世代交替的新加坡未來面對後續疫情、經濟危機的政策路向之爭外，更觸動半世
紀以來「家長式」威權管制的改變聲音。
　
＊「天生貴族」統治機制惹質疑＊
　
　　力撐反對黨選情的李顯龍胞弟李顯揚，近日就在Ｆａｃｅｂｏｏｋ發表題為「品格與勇氣
（ｃｈａｒａｃｔｅｒ　ａｎｄ　ｃｏｕｒａｇｅ）」的文章，質疑新加坡是否仍要擁護人民行
動黨的「天生貴族（（ｎａｔｕｒａｌ　ａｒｉｓｔｏｃｒａｃｙ））」統治機制。
　　廣受反對黨質疑的，除了人民行動黨力主上調消費稅由７％至９％、拒設最低工資；還包括
官員「毫無節制」的薪資待遇、與主權基金淡馬錫控股的利益衝突、打壓言論自由、缺乏透明度
「既當球員、又當裁判」等。
　　就在上周，新加坡政府引用備受爭議的《防止網上虛假資訊和網絡操縱法案》（俗稱「假新
聞法」），下令反對黨「人民之聲」修正ＦＢ及Ｙｏｕｔｕｂｅ內容，被該黨創黨人林鼎批評為
「恐嚇反對派」。而以選舉為例，新加坡是全球罕有強制投票的國家。
　
＊跟隨李光耀，冀中美「合競」＊
　
　　新加坡今次大選倍受關注，除了是新冠肺疫大流行期間首個舉行選舉的主要經濟體，更關乎
現任副總理王瑞杰為首的第四代領導層，能否續帶領新加坡在東西方左右逢源。
　　現年５９歲的王瑞杰祖籍廣東潮州，出身寒微，在獲警察部隊提供獎學金負笈劍橋大學修讀
經濟學前，甚至從未坐過飛機。他並獲得哈佛大學公共行政碩士，其後於１９９７年至２０００
年擔任內閣資政李光耀的首席私人秘書，獲讚為「最聰明的公僕之一」，可謂仕途亨通。
　　就在６月，李顯龍在美國《外交雜誌》撰文，言及「新加坡和其他亞洲國家一樣，希望與中
國建立良好關係」和「我們十分謹慎，避免任何可能被視為中國『工具』的誤解」，「亞太國家
熱切希望不要被迫在美中之間作出選擇」，可謂夾縫求生的真實寫照。
　　儘管王瑞杰去年曾指，希望中美能建立「合競（ｃｏｏｐｅｔｉｔｉｏｎ）」關係，但分析
認為，包括新加坡在內的東南亞各國「不選邊」的政策空間已愈來愈少，新加坡未來或持續受困
中美對抗。（ｊｙ）

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