【世代交替】加消費稅及拒最低工資捱轟，「不選邊」考驗第四代

《經濟通通訊社１０日專訊》新加坡總理李顯龍上月宣布提前大選，有分析指是旨在利用危

機中選民普遍求穩的心態，票投執政黨；及以防疫為名順理成章禁止選舉集會，限制反對黨人氣

。

儘管執政的人民行動黨今次幾無懸念將再次穩贏，但反對黨來勢洶洶，劍指至少三分一國會

議席，引發即將世代交替的新加坡未來面對後續疫情、經濟危機的政策路向之爭外，更觸動半世

紀以來「家長式」威權管制的改變聲音。



＊「天生貴族」統治機制惹質疑＊



力撐反對黨選情的李顯龍胞弟李顯揚，近日就在Ｆａｃｅｂｏｏｋ發表題為「品格與勇氣

（ｃｈａｒａｃｔｅｒ ａｎｄ ｃｏｕｒａｇｅ）」的文章，質疑新加坡是否仍要擁護人民行

動黨的「天生貴族（（ｎａｔｕｒａｌ ａｒｉｓｔｏｃｒａｃｙ））」統治機制。

廣受反對黨質疑的，除了人民行動黨力主上調消費稅由７％至９％、拒設最低工資；還包括

官員「毫無節制」的薪資待遇、與主權基金淡馬錫控股的利益衝突、打壓言論自由、缺乏透明度

「既當球員、又當裁判」等。

就在上周，新加坡政府引用備受爭議的《防止網上虛假資訊和網絡操縱法案》（俗稱「假新

聞法」），下令反對黨「人民之聲」修正ＦＢ及Ｙｏｕｔｕｂｅ內容，被該黨創黨人林鼎批評為

「恐嚇反對派」。而以選舉為例，新加坡是全球罕有強制投票的國家。



＊跟隨李光耀，冀中美「合競」＊



新加坡今次大選倍受關注，除了是新冠肺疫大流行期間首個舉行選舉的主要經濟體，更關乎

現任副總理王瑞杰為首的第四代領導層，能否續帶領新加坡在東西方左右逢源。

現年５９歲的王瑞杰祖籍廣東潮州，出身寒微，在獲警察部隊提供獎學金負笈劍橋大學修讀

經濟學前，甚至從未坐過飛機。他並獲得哈佛大學公共行政碩士，其後於１９９７年至２０００

年擔任內閣資政李光耀的首席私人秘書，獲讚為「最聰明的公僕之一」，可謂仕途亨通。

就在６月，李顯龍在美國《外交雜誌》撰文，言及「新加坡和其他亞洲國家一樣，希望與中

國建立良好關係」和「我們十分謹慎，避免任何可能被視為中國『工具』的誤解」，「亞太國家

熱切希望不要被迫在美中之間作出選擇」，可謂夾縫求生的真實寫照。

儘管王瑞杰去年曾指，希望中美能建立「合競（ｃｏｏｐｅｔｉｔｉｏｎ）」關係，但分析

認為，包括新加坡在內的東南亞各國「不選邊」的政策空間已愈來愈少，新加坡未來或持續受困

中美對抗。（ｊｙ）

