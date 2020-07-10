【新冠肺炎】美國航空及聯合航空暫時停飛香港航班

《經濟通通訊社１０日專訊》由於本港疫情再爆發，美國航空及聯合航空宣布，暫時停飛香
港航班。
本港自周三（８日）開始強制經機場到港的機組人員，到亞博提交深喉唾液樣本作病毒檢測
。美國航空表示，會將復飛香港航班的計劃押後到下月５日。聯合航空亦指，正評估新的檢測規
定，再決定日後前住香港的航班。（ｃｌ）
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