【新冠肺炎】美國航空及聯合航空暫時停飛香港航班

《經濟通通訊社１０日專訊》由於本港疫情再爆發，美國航空及聯合航空宣布，暫時停飛香

港航班。

本港自周三（８日）開始強制經機場到港的機組人員，到亞博提交深喉唾液樣本作病毒檢測

。美國航空表示，會將復飛香港航班的計劃押後到下月５日。聯合航空亦指，正評估新的檢測規

定，再決定日後前住香港的航班。（ｃｌ）

