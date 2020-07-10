【新冠肺炎】消息：本港再多最少１４宗初步確診，多名長者送院

《經濟通通訊社１０日專訊》新冠肺炎疫情出現第三波爆發。消息指，昨晚再多最少１４人
初步確診新冠肺炎。位於薄扶林用作隔離檢疫中心的賽馬會傷健營，昨晚有多人轉送到沙田威爾
斯和聯合等醫院，包括多名長者。
本港昨天新增４２宗新型冠狀病毒確診，包括３４宗本地個案，其中港泰護老中心再多２３
名院友確診，累計已涉及３２人，包括４名職員和２８名院友，即全院四分三院友確診，全部情
況穩定。另外，再多３名的士司機確診，衞生防護中心會追蹤調查。（ｃｌ）
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