【新冠肺炎】消息：本港最少多３０宗初步確診，１０宗涉水泉澳邨

《經濟通通訊社１０日專訊》消息透露，本港最少新增３０宗初步確診，其中，逾１０宗涉
及沙田水泉澳邨居民，他們分別居住在最少１０個不同樓層及單位，而最早確診的個案出現在低
層單位。當局擔心邨內爆發疫情。
沙田區議員丘文俊表示，據明泉樓街坊指，昨晚有多輛救護車到該處，不排除是安排深喉唾
液樣本測試呈陽性的居民入院。
另外，九龍城浸信會禧年（恩平）小學向家長發通告指接獲家長通知有學生懷疑確診，故決
定即時停課。（ｃｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|剖析天下10/07/2020
【世代交替】加消費稅及拒最低工資捱轟 「不選邊」考驗第四代
|剖析天下10/07/2020
【世代交替】「信任公投+家族恩怨」吸睛 星洲大選考驗高得票率
|FOCUS10/07/2020
【FOCUS】侵侵金錢帝國臨揭秘辛 總統選戰再添變數
|開市Good Morning10/07/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：阿里基本面好可吸納
|生財有道10/07/2020
收息股「末落」 政府年金成老友記食長糧首選!
|財經熱話09/07/2020
【新冠肺炎】陳肇始：餐飲處所限六成入座 食肆每枱最多8人
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰