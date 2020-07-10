【新冠肺炎】消息：本港最少多３０宗初步確診，１０宗涉水泉澳邨

《經濟通通訊社１０日專訊》消息透露，本港最少新增３０宗初步確診，其中，逾１０宗涉

及沙田水泉澳邨居民，他們分別居住在最少１０個不同樓層及單位，而最早確診的個案出現在低

層單位。當局擔心邨內爆發疫情。

沙田區議員丘文俊表示，據明泉樓街坊指，昨晚有多輛救護車到該處，不排除是安排深喉唾

液樣本測試呈陽性的居民入院。

另外，九龍城浸信會禧年（恩平）小學向家長發通告指接獲家長通知有學生懷疑確診，故決

定即時停課。（ｃｌ）

