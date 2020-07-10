【新冠肺炎】教育局：全港中小學幼稚園下周一起提早放暑假

《經濟通通訊社１０日專訊》教育局局長楊潤雄表示，因應新冠肺炎疫情最新發展，局方決
定全港中小學及幼稚園下星期一（１３日）開始提早放暑假。
他指出，若學校已安排小五學生下周舉行呈分試，可照原訂計劃進行，並在考完試後才放暑
假。他續指，若學校已安排呈分試在９月進行，提交呈分試成績的日期可延至１０月２０日。（
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