【賭王出殯】何鴻燊出殯，多名現任及前任國家領導人致唁電

《經濟通通訊社１０日專訊》賭王何鴻燊今年５月２６日病逝，享年９８歲。一連三天在香

港殯儀館舉殯，今日下午兩時半左右舉行大殮儀式。多名現任和前任國家領導人致唁電，包括國

家主席習近平、總理李克強，全國人大委員長栗戰書、政協主席汪洋、副總理韓正、前總理朱鎔

基、溫家寶及港澳辦主任夏寶龍等。



＊董建華林鄭月娥等扶靈＊



多位政商界名人出席，由全國政協副主席董建華、前港大校長徐立之、前港交所主席李業廣

，以及霍震霆致悼詞。８名政商界友好扶靈，包括董建華、特首林鄭月娥、中央政府駐港聯絡辦

副主任譚鐵牛、澳門前特首何厚鏵、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行（０００２３）主席

李國寶、李業廣及合和實業主席胡應湘。二房長子何猷龍負責捧賭王遺照。

儀式過後賭王的靈柩將會暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，再擇吉日下葬於摩星嶺的

昭遠墳場。



＊教導子女取諸社會用諸社會＊



董建華致悼辭時讚揚何鴻燊一生愛國愛港愛澳，形容何鴻燊傳奇一生，其中一句話「一生好

少接受輸，一定要做到成功」，令他很深刻，認為何鴻燊永不服輸的精神，值得大家學習。

何猷龍稱其父熱心於公益，經常教導子女要「取諸社會用諸社會」。（ｃｌ）

