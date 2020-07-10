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10/07/2020 15:37

【賭王出殯】何鴻燊出殯，多名現任及前任國家領導人致唁電

　　《經濟通通訊社１０日專訊》賭王何鴻燊今年５月２６日病逝，享年９８歲。一連三天在香
港殯儀館舉殯，今日下午兩時半左右舉行大殮儀式。多名現任和前任國家領導人致唁電，包括國
家主席習近平、總理李克強，全國人大委員長栗戰書、政協主席汪洋、副總理韓正、前總理朱鎔
基、溫家寶及港澳辦主任夏寶龍等。

＊董建華林鄭月娥等扶靈＊

　　多位政商界名人出席，由全國政協副主席董建華、前港大校長徐立之、前港交所主席李業廣
，以及霍震霆致悼詞。８名政商界友好扶靈，包括董建華、特首林鄭月娥、中央政府駐港聯絡辦
副主任譚鐵牛、澳門前特首何厚鏵、澳門經濟財政司司長李偉農、東亞銀行（０００２３）主席
李國寶、李業廣及合和實業主席胡應湘。二房長子何猷龍負責捧賭王遺照。
　　儀式過後賭王的靈柩將會暫放香港殯儀館內，擇日移送東華義莊，再擇吉日下葬於摩星嶺的
昭遠墳場。

＊教導子女取諸社會用諸社會＊

　　董建華致悼辭時讚揚何鴻燊一生愛國愛港愛澳，形容何鴻燊傳奇一生，其中一句話「一生好
少接受輸，一定要做到成功」，令他很深刻，認為何鴻燊永不服輸的精神，值得大家學習。
　　何猷龍稱其父熱心於公益，經常教導子女要「取諸社會用諸社會」。（ｃｌ）

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