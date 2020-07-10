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即市新聞

10/07/2020 17:06

【紓困措施】政府再向駿洋邨暉明邨準居民發放六千元特惠津貼金

　　《經濟通通訊社１０日專訊》房委會公布，政府將再次動用「防疫抗疫基金」向已接受粉嶺
暉明邨及火炭駿洋邨預配的合資格公屋申請者，發放６０００元特惠津貼金，以進一步紓緩他們
的困難，有關的特惠金將由７月中旬開始以郵寄支票方式發放。房委會亦已就暉明邨的復修進展
及駿洋邨停止作檢疫中心後的安排，向有關的準租戶提供最新情況。

＊昇暉樓可望本月下旬開始入伙＊

　　房委會發言人今日表示，暉明邨共有兩座提供約９５０個單位，於１月２６日遭受嚴重破壞
，需時進行復修工程，入伙時間亦因而延後。當中昇暉樓的進度較為理想，現已進入驗收階段。
按現時進度，預計昇暉樓可於７月下旬開始陸續入伙。至於泰暉樓，預計要於今年底或明年年初
才可陸續入伙。

＊駿洋邨會首批預計下月底入伙＊

　　發言人續稱，政府計劃本月底停止使用駿洋邨作檢疫中心，並會清空有關單位和進行徹底消
毒，然後馬上交還給房委會。駿洋邨的五座樓宇共涉及４８００多個單位。按現時最佳估計，駿
洋邨會分兩批入伙。首批是第四座（即駿時樓）和第五座（即駿湖樓），預計可於８月底開始陸
續入伙。至於第一至第三座（即分別為駿逸樓、駿爾樓及駿山樓），視乎詳細檢視樓宇和單位情
況，預計有可能需要作較多修繕工作，因此或會於１０月底才開始陸續入伙。（ｃｌ）

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