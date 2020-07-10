【新冠肺炎】張竹君：近日本地個案分散，憂出現幾何級爆發

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，非常擔心近日本地個

案分布零散，按外國經驗，如果防疫措施做得不好，病毒傳播力會相當高，個案會以幾何級數增

加。

本港今日新增３８宗新型冠狀病毒個案，３２宗是本地確診。有１１名患者都住在沙田水泉

澳邨明泉樓。張竹君指，暫時在水泉澳邨發現的確診個案中，只涉及明泉樓居民，呼籲邨內居民

要留意自己身體情況，如有病徵應盡快求醫及接受病毒檢測。



＊再有的士司機確診＊



她續稱，在新增個案中，１０宗與之前確診病例有關，包括一名曾到坪石邨彬記粥麵店的

３９歲女子、一名曾到彬記的７２歲男子，他太太亦確診、一名曾與早前確診的士司機有接觸的

前的士司機，以及他分別８歲及１５歲的女兒，兩人分別就讀屯門道教青松小學及宣道會陳瑞芝

紀念中學。另外亦有新個案與佐敦新發茶餐廳有關，包括一名在上星期六曾更替的的士司機，以

及一名的士司機的３名家屬，分別是他５１歲的太太，及兩名１６及２６歲的兒子。



＊油塘及馬鞍山莎莎員工感染源頭不明＊



另有９名患者感染源頭不明，包括沙田禾輋邨美和樓再多一名住戶確診，她是４７歲女子，

在連鎖化妝品店莎莎馬鞍山新港城分店工作，與早前同座確診患者住不同樓層及方向。牛池灣彩

輝邨彩華樓亦多一名住戶確診，但同其他個案單位方向不接近，亦無接觸史。一名１３歲德望中

學女學生確診，她與家人住在將軍澳天晉一期，除上學及在家外，補習老師也會上門或她到補習

老師家中補習及畫畫。昨日確診的慈安苑安康閣９４歲男病人，他同住的８９歲太太亦確診。在

油塘大本型莎莎工作的４０歲女子，及她的４０歲丈夫亦確診，丈夫在火炭商業大廈工作。而一

名在太古城工作，住在秀茂坪安達邨俊達樓的４１女子、一名４０歲住彩雲邨星辰樓的男子，及

一名在北角開教育中心的３５歲男子亦確診。（ｃｌ）

