【企業盈警】福田實業（４２０）料中期將未能達到盈虧平衡

《經濟通通訊社１０日專訊》福田實業（００４２０）公布，集團預期截至今年６月３０日
之６個月將未能達到盈虧平衡，對比去年同期錄得約９０５９﹒７萬元之淨溢利。有關盈虧不平
衡主要由於新型冠狀病毒於世界各地爆發令營商環境及生產營運轉差。
集團指，集團的流動資金仍然充沛，於今年６月３０日的現金及現金等價物約為１１﹒２億
元，對比去年同期則約為９﹒４億元。（ｃｗ）
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