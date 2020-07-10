光大證券（０６１７８）６月淨利潤４﹒２億人幣按年升逾１倍

《經濟通通訊社１０日專訊》光大證券（０６１７８）（滬：６０１７８８）公布，６月淨
利潤約４﹒２５億元（人民幣．下同），按年升約１﹒１３倍，營業收入約１２﹒５９億元，而
於６月底淨資產約５００﹒４億元。
該集團指，旗下光大資產管理於６月淨利潤約８２７５萬元，按年升逾９８％。（ｗｈ）
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