【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９０﹒４億人幣，買騰訊小米沽中國飛鶴

《經濟通通訊社１０日專訊》美國的新冠肺炎疫情雖然持續惡化，惟外圍科技股持續受追捧
，隔晚納指再創收市新高，加上離岸人民幣升穿七算，推動恆指高開２２１點，甫開曾升２４５
點，見２６３７４點全日高位，之後曾倒跌２８點，中午升１２３點。午後市場憂慮新一波本地
疫情，拖累恆指曾挫１１２點，見２６０１６點全日低。其後在科技股帶動，大市止跌回升，收
市升８０點或０﹒３１％，報２６２１０，守在２５０天線（約２６０７２點）之上。
按額度計算，北水全日淨流入９０﹒４億元人民幣，減少１２﹒５％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、香港交易所（００３８８）；淨
賣出最多的依次是中國飛鶴（０６１８６）、中興通訊（００７６３）、中芯國際
（００９８１）。
主板成交２０６８﹒３１億元增加５﹒４％。其中港股通成交４６１﹒３億元，佔總成交
２２﹒３％。
＊騰訊再成為北水愛股，流入逾１６億＊
騰訊主席馬化騰稱，集團華東總部將進一步扎根上海，成為上海人工智能高地的建設者之一
，收升３﹒６８％，報５６３元；北水淨買入１６﹒３億元。
小米集團升４﹒６％報１６﹒８４元，北水淨買入５﹒４億元。
傳螞蟻金服及嗶哩嗶哩赴港上市港交所升３﹒５２％報３７０﹒６元，北水淨買入５﹒３億
元。
中國飛鶴今早再針對上日（８日）殺人鯨資本對公司財務表現的指控進行澄清，認為相關指
控毫無事實根據或為失實陳述，收市仍跌５﹒６６％報１６元，北水淨賣出４﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） １６﹒２９
小米集團 （０１８１０） ５﹒４１
香港交易所 （００３８８） ５﹒３５
建設銀行 （００９３９） ５﹒２６
美團點評 （０３６９０） ４﹒４６
淨沽出最多港股：
中國飛鶴 （０６１８６） －４﹒３６
中興通訊 （００７６３） －０﹒９４
中芯國際 （００９８１） －０﹒８９
光大證券 （０６１７８） －０﹒１９
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（ｃａ）
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