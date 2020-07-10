《日入而息》疫情反彈學校提早放暑假，港股瀉４８２點失牛熊線

《今天重點》﹡樂遊科技：與騰訊（７００）訂立私有化獨家協議

﹡何鴻燊出殯，多名現任及前任國家領導人致唁電

﹡全港中小學幼稚園下周一起提早放暑假；教育局表示中學文憑試照原定計劃

於７月２２日放榜

﹡本港新增３８宗確診個案，其中３２宗屬本地感染

﹡莎莎（００１７８）油塘分店有收銀員確診，暫停營業１４天；新港城中心

分店有員工確診，分店暫停營業

﹡哈薩克衛生部表示中國媒體報道出現「不明肺炎」不屬實；哈薩克否認不明

肺炎，中國外交部表示希望了解更多信息

﹡人行表示６月末Ｍ２增速持平１１﹒１％，符預期；６月末社融規模存量

２７２萬億，增１２﹒８％；內地６月社融規模增量３﹒４３萬億元，高於

預期；內地６月新增貸１﹒８１萬億，略高預期



《即日市況》﹡本地疫情惡化，港股瀉４８２點報２５７２７點失牛熊線



《深滬股市》﹡滬綜指回吐２％，全周累漲逾７％創５年來最高周漲幅



《美元匯價》﹡關注歐盟復甦基金，即市仍可低吸歐元；歐元最新報１﹒１２９６╱３０，

日圓最新報１０６﹒７８╱８０



《公司業績》﹡愛帝宮（００２８６）末期息每股０﹒０６７仙延至９月１０日派付

﹡ＥＣＩ ＴＥＣＨ（０８０１３）九個月純利大降６３％，不派息



《公司資訊》﹡中銀香港（０２３８８）提升「按揭專家」手機應用程式，提供一站式線上

按揭服務

﹡阿里（０９９８８）主席張勇發致股東信：目標五年內創造１０萬億消費規

模

﹡能鏈完成９億人幣Ｄ輪融資，中金領投小米（０１８１０）跟投

﹡智易（０８１００）料上半年證券投資業務溢利增至最少１２００萬

﹡中國能源建設（０３９９６）旗下公司成立水利工程項目公司

﹡常茂生物（００９５４）斥２６０萬元人民幣收購２９個停車位

﹡正商實業（００１８５）出售附屬公司全部股份

﹡友佳國際（０２３９８）上半年銷售額按年跌２３％至３﹒８３億元人民幣

﹡寶勝國際（０３８１３）６月綜合經營收益淨額按年升５％；上半年累計跌

１２％

﹡綠地香港（００３３７）今年首６個月合約銷售按年跌４８﹒２％

﹡恆大（０３３３３）長沙灣新盤今售５４伙，套現４﹒７億

﹡和諧汽車（０３８３６）更改公司名稱已於６月１７日生效

﹡心動（０２４００）與５０５ ＧＡＭＥＳ合作，將《泰拉瑞亞》手機版引

進中國



《國企紅籌》﹡五礦地產（００２３０）半年銷售５５﹒９億人幣升三成六

﹡中石化（００３８６）將為雄安容東片區提供地熱服務



《神州民企》﹡升華蘭德（０８１０６）大股東買入Ｈ股及轉讓內資股，完成後佔總股本近

５２％

﹡平安好醫生（０１８３３）與德國藥企寶靈家殷格翰簽署合作協議；平安好

醫生與寶靈家殷格翰合作，打造線上慢阻肺全方位管理項目

﹡樂遊科技（０１０８９）開市前停牌，暫未公布原因

﹡中升控股（００８８１）以７﹒２億元人民幣收購奔馳等４Ｓ經銷店

﹡舜宇光學科技（０２３８２）６月份手機鏡頭出貨量按年升１６﹒５％



《中國要聞》﹡人行表示６月末Ｍ２增速持平１１﹒１％，符預期；６月末社融規模存量

２７２萬億，增１２﹒８％

﹡內地６月社融規模增量３﹒４３萬億元，高於預期

﹡內地６月新增貸１﹒８１萬億，略高預期

﹡報告指寬鬆政策下資產價格仍較高，銷量恢復主靠促銷

﹡２０２０胡潤中國十強電商公布：阿里美團京東進前三

﹡快舟十一號運載火箭首飛失利，搭載嗶哩嗶哩視頻衛星

﹡長江水旱災害防禦應急響應提升至二級

﹡浙江省三年將完成新基建投資近萬億元

﹡國務院表示全面建立醫保基金智能監控制度；國務院任命叢亮為國家發改委

副主任

﹡湖北防汛應急響應提升至Ⅱ級，逾９００萬人受災１４死

﹡當當網俞渝稱冀外界不要抹黑夫妻創業的公司

﹡中證監澄清未對基金首募規模設限，主動降溫苗頭顯現

﹡中汽協表示６月乘用車銷量增１﹒８％新能源車跌３３％

﹡內地成品油價或迎年內首次「兩連漲」

﹡中信銀行全資理財子公司信銀理財在上海開業

﹡第一太平戴維斯表示上海次季新房成交均價環比升逾８％；滬二季度核心寫

字樓空置率創十年高

﹡人行連續第１０天停逆回購，本周淨回籠２９００億

﹡蔚來獲六家銀行授信１０４億元，加快中國總部發展

﹡據報瑞信計劃重組在華合營，擬遣散一半投行團隊員工

﹡上交所表示推動更多人工智能產業標桿企業到科創板上市

﹡上汽牽頭制定國家智能網聯車長三角創新平台落滬方案

﹡上海人工智能產業規模以上產值超過１４００億人幣

﹡上海書記李強稱上海要成為國內大循環中心節點

﹡阿里天貓精靈今年投百億人幣建阿里ＡＩｏＴ創新中心

﹡海南表示離島免稅購物經營主體按市場化競爭方式進入

﹡報道指香港航空延遲支付２４００萬美元債券利息

﹡美國將對法國徵收數碼服務稅採取報復行動

﹡第二批創業板戰略配售基金獲批，華夏、南方等在列

﹡華為發聲明：意大利不應毫無根據指控

﹡美國公眾公司會計監督委員會：難以審計中資公司帳目

﹡美國銀行表示流入中國基金規模創２０１５年７月來最大

﹡商務部表示自貿區已累計複製推廣２６０項制度創新成果

﹡上交所明日開展科創板相關業務測試

﹡中國外交部譴責美制裁涉疆官員，誓採取反制措施

﹡全國１８家自貿區首五月實際使用外資逾６百億元人幣

﹡微信表示將全面下線微信小店，推出「微信小商店」

﹡第一太平戴維斯表示次季上海商場空置率升至１１﹒６％

﹡內地成品油價兩連漲，汽柴油每噸均上調１００元人幣］

﹡涉康美藥業事件，中證監擬對廣發證券採取行政監管

﹡信通院表示６月國內手機市場總出貨量同比少１６﹒６％

﹡外匯局深圳市分局擴大外匯收支便利化試點至服務貿易



《寶島快訊》﹡台股收跌近１％，報１２０７３﹒６８點



《其他消息》﹡高院批准延續禁止警方調查李柱銘等５人手機內容禁令

﹡何鴻燊出殯，多名現任及前任國家領導人致唁電

﹡金管局表示６月收到２８２宗銀行投訴個案

﹡政府再向駿洋邨暉明邨準居民發放６０００元特惠津貼金

﹡新一屆立法會議員薪津將沿用現有安排

﹡深股通額度全日流走１４﹒２億元；滬股通額度全日流走５﹒７億元，陸股

通淨流出４４億

﹡眾安銀行推貸款產品，十萬或以下３個月清還毋須利息

﹡中原ＣＣＬ按周回升０﹒２７％，料短期續反覆；疫情反覆，中原十大屋苑

周末睇樓量按周減７﹒４％

﹡ＡＥＯＮ屯門店改裝後重新開業



《國安立法》﹡外媒表示港銀正辨識可能受美方制裁客戶及合作伙伴名單

﹡海關關長表示港區國安法是還香港繁榮穩定的定海神針

﹡傳加拿大不考慮對中國實施制裁，避免中加爭端升級

﹡傳銀行評估減輕觸犯國安法風險，花旗及匯豐風險較大

﹡聶德權稱倘公務員違反誓言會按法例及紀律機制跟進

﹡警方拘捕５男２女，涉嫌協助７﹒１刺警疑犯離港



《新冠肺炎》﹡本港新增３８宗確診個案，其中３２宗屬本地感染

﹡中國稱從進口白蝦包裝檢出病毒，此前叫停多國進口肉

﹡內地暫停國航由莫斯科飛往北京航班一周

﹡哈薩克近３萬人染不明肺炎，中疾控表示正在調查

﹡哈薩克衛生部表示中國媒體報道出現「不明肺炎」不屬實；哈薩克否認不明

肺炎，中國外交部表示希望了解更多信息

﹡美國航空及聯合航空暫時停飛香港航班

﹡林鄭月娥稱抵港外傭須家居以外強制檢疫，將與專家研防疫

﹡教育局表示中學文憑試照原定計劃於７月２２日放榜；全港中小學幼稚園下

周一起提早放暑假

﹡莎莎（００１７８）油塘分店有收銀員確診，暫停營業１４天；新港城中心

分店有員工確診，分店暫停營業

﹡許樹昌建議今年停辦書展，必要時應考慮停課

﹡陳肇始稱將向公交司機及食肆員工派樣本瓶檢測

﹡普信表示越南施有效防疫措施料明年經濟勁彈，股市吸引

﹡港鐵大和站一名兼職車站助理確診新冠肺炎

﹡張竹君稱近日本地個案分散，憂出現幾何級爆發

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