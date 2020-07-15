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即市新聞

15/07/2020 10:21

《股林淘金－林家亨》大市擔憂疫情重燃，內險板塊息高值留意

　　《股林淘金》中港股市昨日（１４日）受美股先升後回所影響，恆指曾急挫逾５００點，料
恆指在保歷加通道中軸線２５１００點以上水平有良好支持。在此水平以上又可分階段吸納大市
值的重磅股股份。另外，美國疫情情況雖然嚴峻，但美國疫苗製造廠Ｍｏｄｅｒｎａ的人體測試
報告樂觀，而且美國最大的債券基金Ｐｉｍｃｏ剛剛發表了對美國舊經濟股份股值的樂觀報告，
預料對美股及港股都有支持作用。
　　內地股市在７月開始轉強有利內險板塊的估值上升，投資者可留意中國財險（０２３２８）
、中國人壽（０２６２８）、中國太保（０２６０１）和中國太平（００９６６）等股票。早前
社保基金擬六個月內減持最多２％中國人民保險（０１３３９）Ａ股，加上內地多地降雨引發水
災，令市場擔心內險業務會受到影響，但目前股息回報率吸引，估值仍處於低位，可趁大市回調
時分階段吸納。
　　中國財險主要經營活動是提供財產和意外傷害保險產品及服務，去年人保財險原保險保費收
入突破４０００億元大關，達到４３１７億元，佔了市場份額約３３﹒２％。現時市帳率僅
０﹒８倍，股價近期被市場過度拋售，已反映潛在的壞消息。以目前股息回報率約７﹒６厘，短
期或有一波技術性反彈，中線可望看高一線。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有中國財險股份。
　
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