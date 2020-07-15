《真知灼見－溫灼培》又是疫苗消息？或許今次有所不同

《真知灼見》美國一眾銀行公布的第二季度業績強差人意，使昨晚（１４日）標普５００指

數中的銀行類別指數下跌１﹒２％，但上述因素無阻整體美股大市上升。再有美國生物科技公司

宣布有疫苗在人體測試中取得成功，並把報告告知了醫學期刊《新英格蘭醫學雜志》（Ｎｅｗ

Ｅｎｇｌａｎｄ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）。消息刺激昨晚美股上升。據了

解，該公司計劃於本月內再找三萬個自願者作最後測試。不過，該公司也承認疫苗最快可能也要

待２０２１年才可大量供應給市場。受惠於上述消息，美股道指昨晚升２﹒１３％或５５６點，

而避險美元明顯受壓，跌至靠近９６指數點水平。歐元則攀上１﹒１４美元的過去１個月高位。



過去，疫苗測試成功的消息常有所聞。可能是聽得太多，感覺這類消息有點像似炒作。但今

天（１５日）的疫苗消息有點不同，因為如果有關公司對其疫苗缺乏信心，相信不會通知《新英

格蘭醫學雜誌》盼望刊登其研究成果。該公司雖說疫苗大量供應市場還需待明年。但在現今十萬

火急情況下，假如疫苗在本月最後一次測試成功的話，各地政府又會否協助加快疫苗應市呢？



另一消息同值得留意，德國總理默克爾周二晚指，通過７５００億歐元援助方案愈來愈具逼

切性。但她也強調難確定於本周歐盟大會能否通過該方案。明顯，以德、法、意、西為首的歐盟

四大國似乎逼切要在本周通過方案。提防如本周方案一旦通過，除了對歐元帶來刺激，相信同時

有利環球的投資氣氛。始終，歐盟是全球第二大經濟體，其經濟改善對拉動全球經濟也有幫助。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

