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即市新聞

13/07/2020 07:50

《華爾街內望》吉利德旗下藥物瑞德西韋數據向好，道指升３６９點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國藥廠吉利德旗下新冠肺炎藥物瑞德西韋數據向好，緩解市
場對美國病例不斷創新高的憂慮，美股上周五（１０日）在金融類股大漲下走高。
　　道指高３６９點或１﹒４４％，報２６０７５點。標指高３２點或１﹒０５％，報３１８５
點。納指破頂升６９點或０﹒６６％，報１０６１７點。上周累計，道指漲１％，標指漲
１﹒８％，納指漲４％。
　　美國藥廠吉利德科學引述數據指，瑞德西韋可顯著改善新冠肺炎患者的臨床康復，以及降低
死亡風險，但仍需要在臨床試驗中驗證，公司收漲２﹒２％。
　　美國上周四（９日）新增病例連續第二日居全球之首，迫使美國人採取新預防措施，幾個州
份已經撤回經濟重啟計劃。
　　個股方面，標普金融類股指數漲３﹒５％，美國銀行漲５﹒５％，花旗集團跳漲６﹒５％，
摩根大通攀升５﹒５％，他們將於本周公布第二季業績。
　　郵輪營運商嘉年華郵輪跳漲１０﹒８％，公司表示計劃分階段恢復營運，但將減少郵輪數量
。串流服務供應商Ｎｅｔｆｌｉｘ漲８﹒１％，高盛上調其目標價。
　　指標十年期美債收益率升２﹒８個基點，報０﹒６３３２％，盤中曾一度跌至
０﹒５６９％，創４月２２日以來最低。（ａｌ）

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