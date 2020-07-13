《牛熊志選－陳其志》資金流入騰訊好倉

《牛熊志選》恆指上周先升後跌，上周二（７日）一度高見２６７８２點，惟其後後勁不繼

，上周五（１０日）顯著回落，短線或有機會回補上升裂口，至２５５００點附近，策略上以候

低吸納為主。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（９日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得

約５９３４萬港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約４億港元資金淨流入，

顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２４９００點至

２５１９９點之間，累計相當約１６０２張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６７００點至

２６９９９點之間累計了相當約２２７２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２２﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

２﹒９個波幅點至２３﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升３﹒６個波幅點至３２﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升５﹒６個波幅點至

３５﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升４﹒７個波幅點至３７﹒３％；中油

（００８５７）的引伸波幅上升４﹒６個波幅點至３６﹒２％；海油（００８８３）的引伸波幅

上升１﹒５個波幅點至３５﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅上升４﹒６個波幅點至

２６﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２９﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升５﹒０個波幅點至２５﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升４﹒３個波幅點至２４﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升６﹒２個波幅點至

２７﹒３％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約６８３０萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約６００元至６３８元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至８倍牛證方面，資金留意收

回價５１８元至５２４元之間的較貼價條款，收回距離約４％至５％，槓桿約１４倍至１７倍。

另外，中移（００９４１）相關認購證及牛證期內錄得約３６５７萬元資金淨流入部署，資金留

意行使價５７元至５９元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６倍至７倍；牛證方面，資

金留意收回價４５元至４９元之間的較貼價條款，收回距離約９％至１６％，槓桿約５倍至９倍

。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約７５４７萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４４８元至４６８元附近的中期價外條款，

實際槓桿約５倍至６倍；熊證方面，資金主要留意收回價５７０元至５９１元附近的條款，收回

距離約３％至７％，槓桿約１１倍至２１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

