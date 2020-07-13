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即市新聞

13/07/2020 09:00

《牛熊志選－陳其志》資金流入騰訊好倉

　　《牛熊志選》恆指上周先升後跌，上周二（７日）一度高見２６７８２點，惟其後後勁不繼
，上周五（１０日）顯著回落，短線或有機會回補上升裂口，至２５５００點附近，策略上以候
低吸納為主。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（９日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得
約５９３４萬港元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約４億港元資金淨流入，
顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２４９００點至
２５１９９點之間，累計相當約１６０２張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６７００點至
２６９９９點之間累計了相當約２２７２張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２２﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
２﹒９個波幅點至２３﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅上升３﹒６個波幅點至３２﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升５﹒６個波幅點至
３５﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升４﹒７個波幅點至３７﹒３％；中油
（００８５７）的引伸波幅上升４﹒６個波幅點至３６﹒２％；海油（００８８３）的引伸波幅
上升１﹒５個波幅點至３５﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅上升４﹒６個波幅點至
２６﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２９﹒８％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升５﹒０個波幅點至２５﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升４﹒３個波幅點至２４﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升６﹒２個波幅點至
２７﹒３％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約６８３０萬
元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行
使價約６００元至６３８元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至８倍牛證方面，資金留意收
回價５１８元至５２４元之間的較貼價條款，收回距離約４％至５％，槓桿約１４倍至１７倍。
另外，中移（００９４１）相關認購證及牛證期內錄得約３６５７萬元資金淨流入部署，資金留
意行使價５７元至５９元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６倍至７倍；牛證方面，資
金留意收回價４５元至４９元之間的較貼價條款，收回距離約９％至１６％，槓桿約５倍至９倍

　　至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約７５４７萬元資金淨流入部
署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４４８元至４６８元附近的中期價外條款，
實際槓桿約５倍至６倍；熊證方面，資金主要留意收回價５７０元至５９１元附近的條款，收回
距離約３％至７％，槓桿約１１倍至２１倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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