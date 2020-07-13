《運籌帷幄－梁業豪》對好友大戶的再攻誠意有所懷疑

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和

４７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向好和中性。上周五（１０日）晚美股顯著回升，納指更再創

新高，但美指波幅指數急跌，顯示大市的上升動力其實已經減弱。港股方面，投資者自然會期待

市況就此掉頭再升；然而，筆者對此有所保留。重溫上周末前港股的走勢，毫無疑問，淡友大戶

已經發動了反攻，好友大戶亦已選擇了退守。

本欄認為，今早（１３日）大市的回升力度將告訴我們好友大戶的再攻誠意。若不見各主要

指數成分股的主動買盤明顯增加，大家便應有淡友大戶捲土重臨的心理準備。此外，若指數期貨

小時圖於早市未能成功轉好，港股短期回吐尚未結束的機會很大。建議投機者先找一個重要阻力

位，訂好最後阻力位，然後候高即市小注造淡圖利，目標先看前跌浪低位。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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