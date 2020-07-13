《一周攻略－周進略》港股突破後整固，新經濟動力仍在

《一周攻略》踏入第三季，港股終於積累足夠動力，一舉大成交突破２５０００的大關，上

試２６０００。誠然，之前所需時間，可能比很多人主觀願意所想的為長，尤其對比之下，即使

在疫情拖累之下，美股也可重拾升勢，甚至再創高位，但港股只是維持悶局，最多只是板塊輪動

，豈不令人氣餒？



＊兩極分化全球皆然＊



然而，持有上述論點者，顯然忽略了一個至為明顯的現象，就是港股雖然從指數角度，是落

後於美股，直到近期的動力才相對急勁，但其實，以板塊論，蘋果對蘋果，港股一樣是新舊經濟

的對決，一樣是所謂兩極分化，這一點，放諸於內地Ａ股，抑或港股，甚至美股，其實都是同一

回事。

事實上，港股中的科網龍頭，新經濟的代表，在內地的市場領導地位，一樣是發揮網絡效應

，贏家全取的上佳教材。是的，真正突圍而出的，就這麼只有這幾家，但可以脫穎而出的，其享

有的身價自然非凡。



＊衍生產品正反饋＊



當然，隨著新經濟的佔比愈來愈重，指數服務公司的傾向，自然是尊重市場的選擇，稍後可

能進一步有相關產品出台，亦是順理成章，也可以視為一種正反饋，衍生產品應運而生，而相關

企業亦受到更多人支持，估值有望進一步提升。

說到底，過去十多年，由金融海嘯至今，金融市場的動態，有了很大的轉變，一來，資金的

充裕程度，在量寬後，一直都決定了資金追逐資產的格局，而下一步就是追逐甚麼資產。



＊資金充裕押注市場新領導者＊



相對來說，投資者的取態仍有一點保守，但反正沒息可收了，而加息加不回去，量寬收不回

去，自然要博一博了。

更何況，抓基本面看，全球的經營環境，隨著科技發展，有了翻天覆地的變革，原來的慢速

增長，按步就班，一舉變為上述科網巨企，這些新經濟龍頭把原有的市場份額都搶佔，甚至原來

的領導者最終被逼敗走，這在以前根本不能想像，如此一來，投資者在資金無盡的大環境中，願

意給予持續較高估值予這批新贏家，又有何不可？



＊新舊板塊輪動為時未必長＊



短期而言，純粹從指數水平看，急速搶攻後，整固難免，但新舊板塊的輪流炒作，為時未必

太長，主流的押注仍可趁低吸納這一批科網巨企。

維持港股第三季有勢之看法，但要留意資金的投放，隨著股價和指數一直推進，短期跟動量

走，勝算增加，但再往上推，除非基本面有明顯改變，否則價格高了而價值不變，則值博率終有

一刻回落，這是投機者與投資者不同的重點了。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）



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