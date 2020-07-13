《套期保值－蕭猷華》恒指再升空間有限

《套期保值》恆指上周最高曾升至２６７８２點，接近２６８００點沽壓甚大，最後升幅收

窄，全周漲３５４點至２５７２７點。港股繼續兩極化，新經濟股氣勢如虹，但是不少大股東或

高管卻一直減持，如騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８），很多公司亦趁高位配股集

資，正式「大戶減持，散戶接貨」。故此，未有貨投資者宜忍手，有貨的就繼續逢高減貨。



＊未有貨者宜忍手，有貨者逢高減持＊



美國上市公司即將公布第二季業績，受疫情和停擺影響，業績肯定是差劣，問題是能否好過

預期而已，不過始終第二季業績已經過去，股市是展望未來。最近幾個星期，美國疫情不斷攀升

，由每日４萬人染疫急升至每日７萬人，除了延遲美國經濟復甦之外，很多企業收入大幅下跌，

銀行拖數甚至壞帳增加，所以第三季業績預計不能樂觀。

美國總統選舉開始進入直路，特朗普為了爭取連任，預料不會對中國關係弄得太過惡劣，畢

竟始終要靠中國購買大量美國貨包括農產品，保住農民票倉。另一方面，又要抗衡中國，打「反

中國牌」箍票，故此特朗普能使出的招數有限，雷聲大雨點少，對中國影響微。



＊港元由強方兌換保證跌至７﹒７５２０＊



筆者認為港股短期升勢實在太急，很多股份短短幾日上升的幅度已等於全年的幅度。此外，

亦要留意港匯的變化，截稿時港元由強方保證７﹒７５００回落至７﹒７５２０水平，意味資金

流入已經減慢，或有少量資金外流，如果情況持續，對港股絕對是負面因素。

《獨立商品分析師 蕭猷華》



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