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13/07/2020 08:31

百濟神州（０６１６０）擬折讓７﹒６％配股，淨籌逾１６０億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》百濟神州（０６１６０）與不少於六名屬專業、機構或其他投
資者的買方訂立協議，配發１﹒４６億股，每股作價１４﹒２３０８美元（約１１０﹒２９港元
）（相當於每股美國存託股份１８５美元），較每股美國存託股份前收市價１９６﹒０３美元折
讓約５﹒６％，聯交所收市價每股１１９﹒３０港元折讓約７﹒６％，佔擴大後股本約１２﹒５
４％。
　　所得款項淨額將約１６０﹒４億港元（２０﹒７億美元）。用作資助研究及臨床開發活動（
包括擴展其批准產品的適應症），推進管線產品（包括內部開發分子及授權許可化合物），以及
發展及擴展其臨床前項目；推進業務開發活動，以通過授權許可或收購（如適用）新增技術、藥
物或候選　藥物、腫瘤學領域內外其他資產或業務擴展商業及開發階段產品組合或其他戰略投資
或機會；投資集團批准產品於中國、美國以及其他可能地區市場的商業活動；及　擴展並進一步
建立集團在商業化、製造以及研發等領域的全球組織及能力。
　　是次配售並無包銷商或配售代理，因此不會就本次發售支付任何包銷折扣或佣金。瑞信獲委
任為財務顧問以就發售購買股份向董事會定價委員會提供意見。（ｎｓ）

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