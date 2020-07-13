《凱文隨筆－凱文》西方國家的高等文明

《凱文隨筆－凱文》英國脫歐黨周日（１２日）向支持者發送一個問卷調查電郵，逾半數問

題都是針對中國，包括應否因應新冠疫情而檢討中英關係、像華為的中國公司應否獲准參與英國

的電訊、電力、或公用設施等工程、中國敬業集團收購英國鋼鐵公司後，若部分工作搬回中國，

英國政府應否國有化英國鋼鐵等，還有一道可圈可點的問題，你對英國政府給予香港持ＢＮＯ的

市民前往英國的權利的看法。



有興趣移民英國的港人要注意，這個英國政府「給予港人的恩典」已排上了一個既保守、又

排外政黨的討論日程，英國脫歐成功，脫歐黨黨魁法拉奇功不可沒。有人形容英國首相約翰遜是

英國特朗普，那絕不準確，約翰遜仍是按照傳統政治禮儀，說門面話，左閃右避；法拉奇卻得理

不饒人，他長年累月推動英國脫離歐盟，並不斷煽動、挑撥民眾情緒，將經濟問題全歸咎新移民

、搶走了英國人的就業機會，漠視了任何事都是利弊相依的現實。



法拉奇是特朗普的小老弟，老先生年前訪問英國期間，專程去為他的拉票集會發表演講，那

段片段與錄音，也成為了法拉奇日後電台節目的開場白；特朗普做的任何決定，他都百分百支持

，故此，出陰招，弄這些調查也不足奇。



同日，英國《衛報》的意見欄也刊登一篇倫敦大學亞非學院、中國研究所所長的署名文章，

作者姓氏似是香港人。他警惕英國政府要小心應對中國，洋洋灑灑一篇文章，卻都是美國國務卿

蓬佩奧的牙慧，可讀性也不高，他甚至譏笑英國當年最早承認新中國；研究政治的學者原來對政

治這詭道（環球政治舞台上的敵友界線會清晰嗎？）的認識如此局限，他還呼籲西方國家聯合起

來對付中國。特朗普上場之後，美國與盟友關係的決裂，較之美國與中國關係的惡化來得還要早

。如果說特朗普是例外，斯諾登告訴我們，奧巴馬政府當年也在監聽歐洲盟國元首的電話，特朗

普與美國傳統政客唯一分別只在於前者是小人，後者是偽君子而已。



香港在過去幾天突然「爆發」了數十宗新冠病毒確診個案，當局馬上要求學校停課；與此同

時，美國過去兩周，每天的個案由四萬升到近六萬七，總統特朗普與教育部長德沃斯竟強逼學校

要全面重開，否則聯邦政府將停止撥款。



德沃斯接受霍士新聞網絡著名主播華萊士訪問時，還大言不慚地解釋，學校是向家長承諾會

為孩子提供優質教育，停學就是違背承諾，當然要停止撥款資助。這位美國教育部長竟然將學校

教育排在孩童生命之上。如果疫情並不嚴峻，一貫反對戴口罩的特朗普也不會在探訪一家醫院時

首次戴上黑口罩。總統與教育部長只是在裝傻，他們急於重開學校，也許就是顧慮到經濟，孩童

留在家中不上學，就可能需要人來照料，變相就剝奪了一部分勞動力。華萊士同時請來約翰霍金

斯醫院的專家，反駁了匆忙重開學校的弊端。



很多人仍然相信西方國家是高等文明，特朗普政府處理疫情失當就將所有責任歸咎給中國政

府，教育部長為了保住工作，就特朗普說了算，強逼學校重開，妄顧學生生命安危；高等文明的

外衣一旦撕破，也就是一肚壞水而已。更令人憂慮的是，美國的疫情一天比一天嚴峻，政府不是

應付疫情，而是加速疫情擴散，不知何疫情到了臨界點，繼而引爆連串禍及全球、令人意料不及

的危機。







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