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即市新聞

13/07/2020 09:07

《專家之言－葉尚志》大市回吐未失穩定性，繼續炒股不炒市

　　《專家之言》港股上周五（１０日）終於出現回跌，但高位運行格局未有受到破壞。恆指跌
了有４８０多點，跌回到２６０００點以下了，但仍企穩於早前提出的支撐２５２００至２５５
００點區間以上。在大盤總體穩定性可以保存下來、加上大市成交量仍維持高企的疊加因素考慮
下，相信市場可以繼續炒股不炒市的運行模式，而盤面的擴散以及輪動、估計也將可以獲得伸延
延續。其中，對於回Ａ的題材股以及受惠於Ａ股強勢的相關股，建議可以多加關注。
　　恆指經過了周初的突然放量拉漲後，出現了合理的回跌調整，在盤中曾一度下跌６４０點低
見２５５７０點，指數股普遍呈現回吐壓力，但醫藥股表現出抗跌力，石藥集團（０１０９３）
和中生製藥（０１１７７），分別逆市漲了０﹒９２％和２﹒０１％，而回Ａ題材股也繼續有相
對突出表現。恆指收盤報２５７２７點，下跌４８３點或１﹒８４％。國指收盤報１０５４１點
，下跌２４１點或２﹒２３％。另外，港股主板成交金額有１９４５億多元，而沽空金額有２４
３﹒９億元，沽空比例１２﹒５３％。至於升跌股數比例是６０１：１３０６，日內漲幅超過１
２％的股票有４６隻，而日內跌幅超過１０％的股票有４９隻。

＊中金公司、中信証券趁低吸納＊
　
　　正如在筆者之前股評指出：「在短期累漲幅度已多、加上已上摸至２５０日線，相信出現回
吐震盪是可以預見的，」而目前，漲後的回吐調整是展開了，但只要恆指能夠守穩２５２００至
２５５００點的支撐區，現時的回整可以看作為市場消化早前的放量拉漲，對於整體格局形勢，
不會構成破壞損害。而在大盤能夠保持穩定的基礎下，盤面的擴散以及輪動將可獲得伸延延續，
有利市場繼續以炒股不炒市狀態來運行。
　　其中，回Ａ題材股以及受惠於Ａ股強勢相關股，建議可以保持關注度。中芯國際（００９８
１）的突出表現，引起了市場加大了對回Ａ題材股的重視，如吉利汽車（００１７５）、比亞迪
股份（０１２１１）、以及中車時代電氣（０３８９８）等等，他們現時的抗跌力是挺強的，甚
至有逆市上升的表現。這四隻股票，在周五分別上升了有３﹒２５％、３﹒８９％、３﹒６１％
和３﹒０７％。另外，Ａ股仍處強勢並且估計有較強的延伸性，相信情況對中資券商股依然是利
好的，因此，對於現時中資券商股如中金公司（０３９０８）和中信証券（０６０３０）的回整
，建議可以關注趁低吸納的機會。《第一上海首席策略師　葉尚志》

　　
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