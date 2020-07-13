聚焦中美關係，港股高開１２１點報２５８４８點，國指升３６點

《經濟通通訊社１３日專訊》治療新冠病毒藥物瑞德西韋疫苗測試結果正面，利好投資氣氛

，美股三大指數上周五收市全線上升，納指再創紀錄新高。亞太股市造好，日經升３１９點，首

爾指數升２３點，而港股則高開１２１點。美國總統特朗普表示，美中關係已受到嚴重破壞，現

時不會考慮與中國就第二階段貿易協議進行談判；出口股仍上揚，申洲國際（０２３１３）升１

﹒６６％，報９５元。百濟神州（０６１６０）向主要股東折讓７﹒６％配股，淨籌１６０億，

股份開跌２﹒０１％，報１１６﹒９元。

恆生指數開報２５８４８，上升１２１點或上升０﹒４７％，主板成交２９﹒５１億元。國

企指數報１０５７７，上升３６點或上升０﹒３４％。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒５％，開報３６﹒９５元；友邦（０１２９９）

升１﹒９％，開報７６﹒５；港交所（００３８８）升近０﹒１％，開報３６４元；騰訊（００

７００）跌１﹒１％，開報５４０﹒５元；中移動（００９４１）跌０﹒４％，開報５４﹒７元

。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車 （００１７５） １８﹒０８元 升２﹒７３％

九龍倉置業（０１９９７） ３３﹒９０元 升２﹒１１％

友邦保險 （０１２９９） ７６﹒５０元 升１﹒８６％

石藥集團 （０１０９３） １５﹒４８元 升１﹒７１％

舜宇光學 （０２３８２） １４３﹒８０元 升１﹒７０％



申洲國際 （０２３１３） ９５﹒００元 升１﹒６６％

匯豐控股 （００００５） ３６﹒９５元 升１﹒５１％

金沙中國 （０１９２８） ３０﹒７５元 升１﹒４９％

中海外 （００６８８） ２５﹒６０元 升１﹒３９％

中國聯通 （００７６２） ４﹒６７元 升１﹒３０％

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（ｃａ）

