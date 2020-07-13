《盤後部署》市場聚焦美股藍籌業績，港股或下試２５０００點

《經濟通通訊社１３日專訊》藥物「瑞德西韋」有望減低新冠肺炎病患死亡風險，上周美股

三大指數收漲。港股方面開升１２１點報２５８４８點。汽車股及藥業板塊受捧，加上據報美國

無意重創港金融體系，匯控（００００５）一度反彈近４％，港股隨Ａ股午後升幅擴大，最多升

３７６點見２６１０３點，突破２５０天線（２６０５３點）；惟其後重磅港交所

（００３８８）和建行（００９３９）轉跌，恆指升幅亦收窄，最終收升４４點或０﹒１７％，

報２５７７２點，２５０天線未能企穩。主板成交１７１２﹒７６億元減少近１２％。

國指收報１０５７５點，升３４點或０﹒３３％。

上證綜指收報３４４３點，升５９點或１﹒７７％；深證成指報１４１４９點，升４７７點

或３﹒５％。兩市總成交１６７２３﹒８３億人幣增多３﹒７％。



＊美國或無意重創本港金融體系，銀行股暫喘息＊



上周突傳出美國擬打擊聯匯，例如限制香港銀行業兌換美元，更有指在最壞情況下，有機會

被切斷美元供應。今日《華爾街日報》引述消息指，有財金官員認為，若對香港金融體系作出重

大制裁，不單對於香港企業與消費者帶來重創，也會對美國與西方國家構成重大打擊，不贊成有

關建議。匯控、中銀（０２３８８）及渣打（０２８８８）等本地銀行股暫時可喘息。

至於針對部分中國官員，或者對香港製產品實施制裁，華府官員相信效用很輕微。據悉，美

國官員本周內將再開會，或就回應中國在港實施《港區國安法》行動達成結論，很可能是一些較

輕微的制裁。

基金公司駿利亨德森投資分析９００間全球最大上市企業情況，預期全球大企業可能因應新

冠肺炎疫情衝擊，今年發債規模將達一萬億美元，而全球企業債總額會增加１２％至９﹒３萬億

美元。負責分析的Ｓｅｔｈ Ｍｅｙｅｒ表示，疫情改變了企業經營情況，令他們重視保留現金

，並估計未來數周的發債情況將是前所未見。



＊標指成分股平均利潤跌幅或４４％，恆指下調風險增＊



本周美股將有多間標普５００指數藍籌發布季績，包括百事可樂，銀行股摩通、富國，科技

股Ｎｅｔｆｌｉｘ等，可反映疫情對企業基本面的影響，以及企業對前景的看法。連同當地時間

周二（１４日）公布，反映通脹的上月消費物價指數（ＣＰＩ），相信可引領美股走勢，而港股

或會轉而聚焦美股消息。

就技術分析而言，今日恆指出現射擊之星，再加上上周三（８日）出現陀螺形態，均為是向

下調整的跡象。雖然現時Ａ股兩市成交仍配合，但升幅明顯已有收窄；加上美股季績的不明朗因

素，有分析員預期標指成分股平均利潤跌幅為４４％，是２００８年第四季的６７％跌幅以來最

差，恆指下調的風險增加，保守先望２５０００點。（ｎｓ）（ｚｚ）

