【國安立法】德國外交部與中國駐德大使會面，討論港區國安法

《經濟通通訊社１３日專訊》據德國《南德意志報》報道指，德國外交部上周五（１０日）

召見中國駐德大使，就中國實施港區國安法進行討論。

中國駐德國大使館發言人上周五回應指，駐德大使吳懇與德國外交部國務秘書貝格爾舉行會

面，並就港區國安法闡明中方立場。

報道又引述德國外交部發言人指，負責該地區事務的國務秘書柏格亦已向吳懇重申德國政府

立場，並表達對港區國安法的憂慮。（ａｌ）（ｚｚ）

