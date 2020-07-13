【貿易再戰】美國對法國商品加徵２５％關稅，惟推遲最多半年實施

《經濟通通訊社１３日專訊》美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）上周五（１０日）宣布，針
對法國新推出的數碼服務稅，將對進口自法國的商品加徵２５％關稅，但將推遲最多１８０日實
施。
辦公室表示，今次決定將影響化妝品、手袋等法國商品，而推遲實施關稅將提供更多時間解
決問題，包括通過經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）的討論解決。（ａｌ）
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