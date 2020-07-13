【全球放水】佩洛西望達折衷方案延長救濟，庫德洛倡專注協助就業

《經濟通通訊社１３日專訊》美國眾議院議長佩洛西周日（１２日）表示，相信美國國會議

員可以在延長失業救濟、失業保障方面找到折衷方案。

不過眾議院少數黨領袖麥卡錫及其他共和黨議員指出，據統計數據顯示許多美國人從額外失

業救濟金中獲得的收入，比他們在工作時獲得的收入還要多。

白宮經濟顧問庫德洛則表示，希望國會下一份抗疫紓困法案可以更具針對性，將援助短期內

難以重返工作的國民，包括修改額外失業救濟金條款，改為再入職獎勵。（ａｌ）

