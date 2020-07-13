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即市新聞

13/07/2020 17:26

《台股攻略－馮偉明》權值股推高大市，台股收復失地

　　《台股攻略》美股上周五（１０日）造好，帶動台股今日（１３日）收復上周失地。加權指
數收１２１１１點，升１３７點，成交金額為新台幣２０９２億元。
　　大型權值股台積電連續多日受資金追捧，今日再度破頂，以新台幣３５４﹒５０元高收，升
新台幣６元。鴻海股價跟隨大市走高，以新台幣８６﹒７０元高收，升新台幣１﹒９０元。自從
上周法說會中對本年第三季盈利作出保守預測後，大立光股價依舊低迷，收新台幣３９６０元，
跌新台幣５０元。ＩＣ設計股聯發科因今年６月營利表現出色，吸引資金入市，股價升新台幣
１３元，收新台幣６２９元。千金股今日表現各異，矽力─ＫＹ收新台幣１８７５元，微升新台
幣５元；信驊收新台幣１３０５元，升新台幣６５元；祥碩及譜瑞─ＫＹ則低收，分別收新台幣
１１７０元及１０５０元，跌新台幣２５元及１０元。紡織股南紡、宏遠及聚隆以漲停板價收市
，分別收新台幣１１﹒５５元、１０﹒９５元及１６﹒７０元。
　　台股連日破頂，預料短線調整在所難免，建議投資者可考慮投資於長線盈利表現較佳的優質
個股。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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