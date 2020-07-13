《台股攻略－馮偉明》權值股推高大市，台股收復失地

《台股攻略》美股上周五（１０日）造好，帶動台股今日（１３日）收復上周失地。加權指

數收１２１１１點，升１３７點，成交金額為新台幣２０９２億元。

大型權值股台積電連續多日受資金追捧，今日再度破頂，以新台幣３５４﹒５０元高收，升

新台幣６元。鴻海股價跟隨大市走高，以新台幣８６﹒７０元高收，升新台幣１﹒９０元。自從

上周法說會中對本年第三季盈利作出保守預測後，大立光股價依舊低迷，收新台幣３９６０元，

跌新台幣５０元。ＩＣ設計股聯發科因今年６月營利表現出色，吸引資金入市，股價升新台幣

１３元，收新台幣６２９元。千金股今日表現各異，矽力─ＫＹ收新台幣１８７５元，微升新台

幣５元；信驊收新台幣１３０５元，升新台幣６５元；祥碩及譜瑞─ＫＹ則低收，分別收新台幣

１１７０元及１０５０元，跌新台幣２５元及１０元。紡織股南紡、宏遠及聚隆以漲停板價收市

，分別收新台幣１１﹒５５元、１０﹒９５元及１６﹒７０元。

台股連日破頂，預料短線調整在所難免，建議投資者可考慮投資於長線盈利表現較佳的優質

個股。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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