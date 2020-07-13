《窩輪豪情－梁業豪》仍有機會反覆再跌

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、

醫療保健業與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為小

米集團（０１８１０）、美團點評（０３６９０）與阿里巴巴（０９９８８），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，

則宜首選國泰航空（００２９３）、中華煤氣（００００３）與中銀香港（０２３８８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、醫療保健業與資訊科技業。此

外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為藥明生物（０２２６９）、

小米集團與吉利汽車（００１７５），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用

作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選國泰航空、中銀香港與阿里健

康（００２４１）。

上周港股短期走勢明顯轉弱，指數期貨未平倉合約淨數變化啟示今天（１３日）淡友大戶會

努力再攻，而今早高開的市況正好給他們一個機會。現貨主板主場內，大戶買家的進攻態度並不

積極，後市仍有反覆再跌的危險。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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