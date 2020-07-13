《談國論企－黎偉成》企業中長貸半年大增短貸跌轉升

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款淨增額度，於２０２０年上半

年同比大幅增長，特別是企（事）業單位中長期貸款大幅上升，而短貸亦由減轉增，乃因基本阻

斷新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９在全國擴散後的復工復產取得相對良性效應，並強化資本投

資活動；住戶的以消費為主的短、中長貸尚疲弱，主要受惡疫肆虐之困，卻無礙國民經濟回復穩

中有進的發展。



＊貸款首次季度均淨增逾兩成支持實體經濟＊



來自中國人民銀行的最新金融統計資料，金融機構的人民幣貸款淨增額度於２０２０年上半

年達１２﹒０９萬億元（見表一），同比增長２５％，相對於２０１９年頭６個月９﹒０７萬億

元僅增７﹒１％高１８％，其中二季度淨增４﹒９９萬億元（見表二）同比增長２９﹒３％，比

一季度７﹒１萬億元所增的２２﹒２％還要高。

最惹人注目的是金融機構對（甲）企（事）業單位（下稱「企業」）的主項貸款有相對穩快

的增長，特別是（一）中長期貸款，於２０２０年上半年累計淨增４﹒８６萬億元（見表三．下

同）同比增長３９﹒６５％，扭轉上年同期跌６﹒４６％之況，因二季度累計淨增１﹒８２萬億

元同比激增１倍，和１－３月份在惡疫肆虐劣境底下仍能累計淨增３﹒０４萬億元和增

１８﹒２８％，可見企業在復工復產幾個月對以固投為主的中長期資金，有十分強烈需求，此因

（１）規模以上工業增加值於５月份同比上升４﹒４﹒％，漲幅高於４月份的３﹒９％，和扭轉

３月份及１－２月份之跌，遂強化固定資金投資（不含農戶）的力度，以及（２）製造業採購經

理指數ＰＭＩ的生產於６月份保持擴張和在手訂單情況亦有提升。

政府的抗疫取得良性的成效，特別是在幾乎全面復工復產後未有爆發新一輪的擴散，使企業

及居民對中國的經濟前景投以信心，屬良性的現象。

企業的（二）短期貸款，淨增額度於２０２０年上半年達２﹒８２萬億元，而２０１９年同

期則減少１﹒４７億元，此因２月份淨增同比增長多３﹒４倍至６５４９億元，和３月份即使少

增４７﹒９％惟淨增之數仍高達８８００億元等一季度的支持，金融業積極改善企業流動性。

（三）票據融資於２０２０年上半年累計達９６９７億元同比減少１７﹒８２％，企業既然

在短線貸款取得可觀的頭寸，也就暫時不用依賴票據融資，因資本市場活動仍受困惡疫。

由是企業整體的貸款需求於２０２０年上半年達８﹒７７萬億元的同比增長４０﹒１％，相

對２０１９年同期６﹒２６萬億元增２１﹒０９％，多增１９﹒０１個百分點，可見銀行業相當

積極配合中央的復工復產保企業、穩就業、挺經濟的政策。

再看（乙）住戶的貸款，亦明顯減低所受到新冠狀肺炎疫情的影響：於２０２０年上半年累

計淨增３﹒５６萬億元同比減少５﹒３１％，相對１－３月累計淨增１﹒２１萬億元大減

２４﹒４８％，有明顯改善，因伸算二季度實際同比增長１３﹒８６％。



＊住戶短貸二季度之增顯消費購物意欲好轉＊



住戶的（Ｉ）短期貸款於上半年淨增７５５２億元同比減少２４﹒４８％，並非差勁，因１

－３月份淨減５０９億元，故二季度之淨增而非淨減，該是受惠於（ｉ）全國許許多多省市、鄉

鎮的逐步有序的解除「封關」的刺激；而（ｉｉ）政府在挺企業、保就業、惠人民等許許多多的

良性政策和措施支持底下，居民的消費能力和需求在控疫取得成效的基礎有十分強烈的釋放，是

必然而然之事。

和（ＩＩ）金融機構對住戶中長期貸款於上半年達２﹒８萬億元，同比增長５％，相對於１

－３月份淨增１﹒２６萬億元同比少增８﹒６％，可伸算二季度增長達８﹒７４％，似顯肺疫受

控後使居民住戶買樓置業的貸款需求有所提升。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣貸款變化（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

６月２０２０ １﹒８１萬 ＋ ９﹒００ １２﹒０９萬 ２５﹒０２

５月２０２０ １﹒４８萬 ＋２９﹒８０ １０﹒２８萬 ２８﹒３０

４月２０２０ １﹒７０萬 ＋６６﹒６６ ８﹒８０萬 ２８﹒８０

３月２０２０ ２﹒８５萬 ＋６８﹒６３ ７﹒１０萬 ２２﹒２０

２月２０２０ ９０５７ ＋２﹒３０ ４﹒２４萬 ３﹒２０

１月２０２０ ３﹒３４萬 ＋３﹒４０ ３﹒３４萬 ３﹒４０

１２月２０１９ １﹒１４萬 ＋５﹒６０ １６﹒８１萬 ４﹒００

１１月２０１９ １﹒３９萬 ＋１１﹒２０ １５﹒６０萬 ３﹒９０

１０月２０１９ ６６１３ －５﹒２０ １４﹒２８萬 ３﹒２０

９月２０１９ １﹒６９萬 ＋２２﹒３０ １３﹒６２萬 ３﹒７０

８月２０１９ １﹒２１萬 －５﹒４７ １１﹒９３萬 １﹒７０

７月２０１９ １﹒０６萬 －２６﹒９０ １０﹒７３萬 ２﹒３９

６月２０１９ １﹒６６萬 －１﹒９０ ９﹒６７萬 ７﹒１０

５月２０１９ １﹒１８萬 ２﹒７５ ８﹒０１萬 １１﹒４１

４月２０１９ １﹒０２萬 －１３﹒５６ ６﹒８３萬 １３﹒０８

１２月２０１８ １﹒０８萬 ８４﹒８０ １６﹒１７萬 １９﹒５１

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

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表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０２０年 ２０１９年

（萬） （％） （萬） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

四季度 ３﹒１９ －２﹒５０

三季度 ３﹒９６ －９﹒６０

二季度 ４﹒９９ ＋２９﹒３０ ３﹒８６ －７﹒５０

一季度 ７﹒１０ ＋２２﹒２０ ５﹒８１ １９﹒５５

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０２０年１－６月 ２０１９年１－６月

（％） （％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

住戶貸款 增５﹒５６萬 －５﹒３１ 增３﹒７６萬 ＋４﹒４５

短期－－ 增７５５２ －２４﹒４８ 增１﹒００萬 －９﹒１０

中長期－－ 增２﹒８０萬 ＋５﹒００ 增２﹒７５萬 ＋１０﹒００

非金融機企業及其他部門 增８﹒７７萬 ＋４０﹒１０ 增６﹒２６萬 ＋２１﹒０９

短期－－ 減２﹒８２萬 － 減１﹒４７萬 ＋６８﹒６９

中長期－－ 增４﹒８６萬 ＋３９﹒６５ 增３﹒４８萬 －６﹒４６

票據融資－－ 增９６９７ －１７﹒８２ 增１﹒１８萬 ＋２﹒０５倍

非銀行業金融機構 減２７７５ －２２﹒１５ 減３５６５ －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成



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