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即市新聞

13/07/2020 09:41

《異動股》歐康維視（０１４７７）突插一成，主動買盤逾八成

　　《經濟通通訊社１３日專訊》上周首掛勁賺逾萬元的中國眼科醫藥平台歐康維視生物（０１
４７７）突然有大量沽盤湧現，現跌１０﹒２７％，報３３﹒２元；成交約３２６萬股，涉資１
﹒１１億元。盤中低見３１﹒１元為上市新低，主動買盤８１％
　　上周同樣熱炒的電子煙股思摩爾國際（０６９６９）亦跌２﹒７４％，報３０﹒１５元；不
過虎視傳媒（０１１６３）飆升１５﹒８９％，報１﹒２４元。
　　現時，恆生指數報２５８９７，上升１６９點或上升０﹒６６％，主板成交１９１﹒１７億
元。國企指數報１０５７７，上升３６點或上升０﹒３４％。
　　上證綜合指數報３３８１，下跌１點或下跌０﹒０４％，成交１０４５﹒０９億元人民幣。
深證成份指數報１３７９９，上升１２８點或上升０﹒９４％，成交１５１５﹒１３億元人民幣


　　表列上周五掛牌新股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐康維視生物（０１４７７）　　３３﹒２００元　　跌１０﹒２７％
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　３０﹒１５０元　　跌　２﹒７４％
　　永泰生物　　（０６９７８）　　１５﹒５００元　　升　０﹒１３％
　　綠城管理控股（０９９７９）　　　３﹒４６０元　　升　６﹒４６％
　　虎視傳媒　　（０１１６３）　　　１﹒２４０元　　升１５﹒８９％
　　正榮服務　　（０６９５８）　　　５﹒５８０元　　跌　０﹒３６％
　　中國蜀塔　　（０８６２３）　　　０﹒２２５元　　升　３﹒６９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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