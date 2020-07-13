《異動股》歐康維視（０１４７７）突插一成，主動買盤逾八成

《經濟通通訊社１３日專訊》上周首掛勁賺逾萬元的中國眼科醫藥平台歐康維視生物（０１

４７７）突然有大量沽盤湧現，現跌１０﹒２７％，報３３﹒２元；成交約３２６萬股，涉資１

﹒１１億元。盤中低見３１﹒１元為上市新低，主動買盤８１％

上周同樣熱炒的電子煙股思摩爾國際（０６９６９）亦跌２﹒７４％，報３０﹒１５元；不

過虎視傳媒（０１１６３）飆升１５﹒８９％，報１﹒２４元。

現時，恆生指數報２５８９７，上升１６９點或上升０﹒６６％，主板成交１９１﹒１７億

元。國企指數報１０５７７，上升３６點或上升０﹒３４％。

上證綜合指數報３３８１，下跌１點或下跌０﹒０４％，成交１０４５﹒０９億元人民幣。

深證成份指數報１３７９９，上升１２８點或上升０﹒９４％，成交１５１５﹒１３億元人民幣

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表列上周五掛牌新股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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歐康維視生物（０１４７７） ３３﹒２００元 跌１０﹒２７％

思摩爾國際 （０６９６９） ３０﹒１５０元 跌 ２﹒７４％

永泰生物 （０６９７８） １５﹒５００元 升 ０﹒１３％

綠城管理控股（０９９７９） ３﹒４６０元 升 ６﹒４６％

虎視傳媒 （０１１６３） １﹒２４０元 升１５﹒８９％

正榮服務 （０６９５８） ５﹒５８０元 跌 ０﹒３６％

中國蜀塔 （０８６２３） ０﹒２２５元 升 ３﹒６９％

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（ｃａ）

