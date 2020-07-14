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即市新聞

14/07/2020 11:30

《外匯達仁－盧楚仁》加元有轉弱的風險

　　《外匯達仁》作為炒匯的中堅分子，定必要注意明日（１５日）加拿大央行於香港時間晚上
１０時正舉行的議息會議，並於１１時１５分舉行記者招待會。
　　事緣早前加拿大新任央行行長麥克勒姆在首次的公開演說中表示，警告加拿大經濟需要極長
時間才能恢復，這驅使央行要繼續購買政府債券，及無限期地將利率（０﹒２５％）維持在歷史
低點。
　　從他談話當中，不難反映出他是一個極為「鴿派」的央行行長，故推斷他明天議息會議中有
可能輕則再次釋放極鴿派言論，重則甚至採取行動，如減息或者加碼放水令加元受壓。
　　另一邊廂，與加元息息相關的油價亦由高位回落，因新型冠狀病毒持續惡化，全球新增病例
再創紀錄，以及油組放風有機會降低減產數量。
　　在這兩個負面因素夾擊之下，再加上美匯指數從低位反彈，令加元亦從近期高位
１﹒３４８５持續回落。若美元反彈以及油價回落的勢頭持續，再配合明晚加拿大央行有機會放
鴿，那麼美元兌加元便有機會挑戰１﹒３７１６，繼而突破邁向１﹒３８５０。１﹒３８５０是
近來美元兌加元高低位的分水嶺，若加元要保持強勢的話１﹒３８５０是不容有失的，但一旦失
守的話，加元便有轉弱的趨勢。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
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